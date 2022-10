La durísima respuesta de Carrera a Gaspar Servio tras el picante final Tucumán: "Es un fantasma al que le…"

Gaspar Servio y Ramiro Carrera protagonizaron un picante cruce de declaraciones tras el empate entre Atlético Tucumán y Rosario Central. El arquero, que le atajó un penal clave al volante, lo acusó de no tener códigos por una frase que le dijo antes de ejecutarlo: "Hay que tener códigos en el fútbol, me dijo algo en el penal. Que ellos estaban peleando por el campeonato y nosotros no jugábamos por nada. Hay que tener huevos para patear los penales y meterlos".

Los dichos llegaron a oídos del futbolista quien recogió el guante y fue lapidario: "Salió a decir cosas que son muy feas y me vino a ningunear, me vino a buscar para decirme que era un cagón. El también erro, hay que tener huevitos para agarrar la pelota y patear. Quiero aclarar esto, me parece que le gustan las cámaras. Me parece que es un fantasma al que le gustan las cámaras".

"Me banco lo que venga. Me quedé acá, tuve ofertas para irme y me quise quedar para pelear el descenso. Hoy me toca la parte mala, pero hay que seguir intentando. Me voy triste, le agradezco a la gente porque siempre me apoyó en los momentos malos míos y también del equipo. Hay que seguir, ojalá que tengamos otra oportunidad. Hay que cambiar rápido la cabeza", agregó.

Una vez concluido el partido, ambos volvieron a estar cara a cara e incluso el volante del Decano le tiró un cachetazo a su rival canalla. La situación no pasó a mayores por la rápida intervención de sus compañeros y se marcharon al vestuario. Atlético Tucumán dejó pasar una nueva chance de mirar a todos desde arriba y dependerá de lo que haga Boca para saber si llega con chances matemáticas de pelear por la corona hasta la última fecha. El lunes, recibirá a Unión.