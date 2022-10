De qué depende la presencia de Djokovic en el Australian Open 2023

La participación del serbio Novak Djokovic, quien ocupa el séptimo puesto del ranking mundial de la ATP, en el Abierto de Australia 2023 dependerá de la decisión final del Gobierno de ese país, según adelantaron los organizadores del primer Grand Slam de la próxima temporada.

Djokovic, nueve veces campeón en Australia, no pudo competir este año en el torneo por no estar vacunado contra el coronavirus. El jugador llegó a aterrizar en suelo australiano, pero tras ser detenido y luego regresado a su hotel, fue finalmente deportado y no pudo defender su título.

"La presencia de Djokovic en Melbourne 2023 será decisión final del Gobierno. Lo que decidimos en este momento es que Novak y el Gobierno federal deben resolver la situación, y a partir de ahí seguiremos cualquier instrucción", aseguró hoy Craig Tiley durante la presentación de las novedades para el Grand Slam de Oceanía, indicó la agencia de noticias DPA.

El directivo recalcó que la presencia o no del tenista serbio "es un asunto privado" entre Djokovic y las autoridades australianas.

Tiley también aseguró que los jugadores rusos y bielorrusos no deberían tener problemas para participar, aunque no podrán representar la bandera de Rusia y deberán jugar "como independientes neutrales".

Fuente: Télam