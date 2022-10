Aseguran que Gallardo “limpiará” a 8 jugadores del plantel de River: la lista que circula

El rendimiento de River en 2022 no fue bueno. Con Marcelo Gallardo como entrenador, este fue el peor año del equipo en cuanto a resultados, con muchos cambios de nombres importantes y muchos refuerzos que ilusionaban pero que no lograron conseguir su mejor nivel. Para reencauzar el rumbo, el Muñeco tendría una lista de ocho futbolistas que buscarán otro destino.

El Muñeco podría prescindir de varios futbolistas en 2023.

Según un informe elaborado por el periodista deportivo Germán García Grova en TyC Sports, hay varios jugadores del Millonario que podrían continuar sus carreras en otra institución. Si bien el periodista aseguró que su informe se trata puramente de opinión y no de información concreta, la "lista negra" se trata de una parte del plantel que no rindió como se esperaba, entre préstamos que no se renovarían y otros que podrían ser cedidos.

Entre los mencionados aparecen Tomás Pochettino, Esequiel Barco y Leandro González Pirez, tres jugadores que están a préstamo en River. En el caso de Pochettino, no se hará uso de la opción de compra de 6 millones de dólares y el volante volverá al Austin FC de Estados Unidos. Barco, por su parte, tiene un préstamo por un año más, y aunque su rendimiento no fue el esperado, seguramente seguirá. González Pirez está en la misma situación que el ex Independiente.

Por otro lado, en cuanto a bajos rendimientos, aparecen en la lista los nombres de Matías Suárez, Lucas Beltrán, Elías Gómez, Andrés Herrera y José Paradela como los jugadores a los que Gallardo podría bajarles el pulgar. Si bien no está confirmada la salida de ninguno de ellos y todavía no hay nombres de eventuales reemplazantes, lo cierto es que ninguno tuvo un rendimiento destacado en esta temporada, a pesar de que para muchos de ellos es la primera en el club.

Finalmente, no está asegurada la continuidad de Javier Pinola, Bruno Zuculini, Jonathan Maidana y Héctor David Martínez. Pinola y Maidana podrían continuar por un año más, en tanto que River le compró a Defensa y Justicia un 20% más del pase de Martínez en un millón de dólares, aunque podría venderlo en diciembre. El ex Halcón tiene contrato hasta diciembre de 2024, pero fue buscado por equipos del exterior recientemente.

Así, el plantel de River podría tener una reestructuración importante de cara a 2023, donde necesitará rearmarse no solo en los nombres sino a través de una pretemporada para llegar con jugadores recuperados en lo físico, lo mental y lo futbolístico a los desafíos que se vienen. Otro tema, no menor, es la renovación de Gallardo, que no está confirmada para 2023. ¿Seguirá y hará limpieza el Muñeco?