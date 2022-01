Video: el impactante accidente que paralizó a los fanáticos dakarianos

Un impactante accidente paralizó los corazones de los fanáticos que siguen el Rally Dakar. El protagonista fue Benediktas Vanagas, quien perdió el control de su Hilux y volcó. Ocurrió en la zona rápida de las dunas, cuando en un mal salto la suspensión no soportó la caída y dio varias vueltas de campana en el aire antes de aterrizar.

El exceso de velocidad en ese punto es, con total probabilidad, el causante del accidente. Vanagas, que debutó en el Dakar en 2014, vio cómo su coche quedaba totalmente destrozado, especialmente en la parte delantera donde se partieron los palieres de la suspensión y prácticamente todo el eje delantero.

"Nuestro Dakar se terminó. No recibí información sobre el obstáculo a velocidades extremadamente altas. Estamos bien. Buscaremos dónde está el error. No tengo ningún reproche para Filipe (copiloto)”, expresó el piloto que por fortuna resultó ileso y no sufrió lesiones de consideración por el duro golpe.