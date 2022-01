La indignante sanción que recibió De Villers por atropellar a César Zumarán y no asistirlo

Luego de las indignantes imágenes que se viralizaron ayer, la organización del Dakar decidió sancionar a Giniel De Villiers quien atropelló al chileno César Zumaran durante la primera especial y no asistirlo. Los comisarios de la prueba escucharon las explicaciones del sudafricano pero no quedaron satisfechos y decidieron ponerle 5 minutos de penalización.

"Giré hacia la izquierda, golpeé al motociclista y se cayó. Retrocedí un poco, el motociclista se puso de pie, agitó el brazo (indicándole que siguiese adelante) y esa fue la señal para mí de que estaba bien y que podía continuar. Pasé a la moto y no quise detenerme porque la arena allí era muy blanda. No quería quedarme atascado", explicó el piloto de Toyota.

El comisario concluyó que la tripulación no tomó el cuidado necesario y no brindó ninguna ayuda. La Regulación Deportiva del Rally Cross Country es clara al decir que "si una tripulación se ve involucrada en un accidente en el que una persona que no es miembro de la tripulación sufre una lesión física, el vehículo debe detenerse inmediatamente".

Afortunadamente, el motociclista no resultó herido y al ser interrogado por el Jurado de la FIM, no quedó satisfecho con el comportamiento de la tripulación del auto. Los comisarios consideraron el comportamiento de la tripulación como una infracción del reglamento y decidieron que lo adecuado era una penalización de tiempo.