Fuertes acusaciones de abuso sexual a un ex DT del Chelsea

Desde que el ruso Roman Abramovich compró el club en 2003, la gran obsesión del Chelsea ha sido la Champions League. Con los años, eventualmente la conseguiría en dos ocasiones, en 2012 y en la última edición, la 2021, pero al principio era un objetivo que se escapó en numerosas ocasiones para el brillante equipo bicampeón de Premier League dirigido por Jose Mourinho, que llegó a semifinales en 2005 y 2007. Cuando el portugués se marchó de Londres en 2008, los Blues alcanzaron su primera final de Champions con un gran plantel conformado por estrellas como Frank Lampard, Michael Ballack y Didier Drogba, quienes eran dirigidos por el entrenador israelí, Avram Grant.

Avram Grant junto a Frank Lampard, ídolo del Chelsea

En la actualidad, Avram Grant, de 67 años, ha dejado atrás su carrera como entrenador, pero este fin de semana, el mismo en el que Mason Greenwood, joven figura del Manchester United, fue acusado de violencia de género, fue noticia por un hecho muy repudiable: una investigación hecha por el periodista israelí Haim Etgar, mostrada al público anoche en un programa de televisión llamado “Exposure” del Canal 12, develó que el ex entrenador del Chelsea y la selección de Israel abusó sexualmente a decenas de mujeres, a las cuales les pedía “favores” sexuales a cambio de una ayuda en sus carreras.

Según detalla el diario The Times Of Israel, las mujeres denunciantes son, en su gran mayoría, periodistas muy reconocidas en su país, según contó el periodista Etgar en el programa. El informe en el que se develaron estas acusaciones tuvo casi una hora de testimonios de las mujeres abusadas por Grant, que, según las declaraciones, usaba su posición para forzarlas a mantener relaciones sexuales, además de que varias mujeres que trabajaron con el entrenador denunciaron que les hacía “comentarios sexuales que dificultaban la profesionalidad de su trabajo”, según recogió el periódico antes nombrado.

Además del Chelsea, dirigió al West Ham y Portsmouth en la Premier League

Las denunciantes prefirieron no revelar su identidad por miedo a que estas declaraciones tengan represalias en sus trabajos. El testimonio más desgarrador fue el de una joven mujer que sufrió esta abusiva conducta de Grant en junio de 2020, cuando este la invitó a su departamento en Tel Aviv para ofrecerle trabajo: “Me dijo que me pusiera cómoda y me sacara la ropa. Yo pensé que estaba bromeando y me senté en la otra punta del sillón, pero él me pidió que me acercara”, recordó la joven, que tenía 22 años en su momento.

Luego, la chica agregó: “Me intentó abrazar y no me soltaba. Puso una mano sobre mi muslo y yo lo saqué automáticamente, estaba muy incómoda. Luego de hablar unos segundos, me agarró del cuello, como ahorcándome, y me giró mi cabeza hacia la suya, intentando besarme”. Pero a esa pesadilla le faltaría un capítulo más.

Esa noche, Grant obligó a la chica a quedarse en su departamento: “No tuve el coraje para decirle que no”, aseguró la mujer, y el relato continuó: “Puso mi mano a la fuerza en su entrepierna. Ahí salí corriendo y me fui al baño a llorar”. Luego de dormir en habitaciones separadas, la mujer se despertó por la mañana con una horrible y desagradable imagen: Grant le puso el pene encima de su cabeza.

Grant y Roman Abramovich, el multimillonario ruso dueño del Chelsea

Después de detallar ese horripilante momento, la joven mostró audios de Grant en los que él no negaba esos hechos y tampoco otros similares: “Lo que yo hago contigo o con otras personas no lo discuto con nadie”.

Etgar, el periodista encargado del informe revelador, dijo que fue la investigación “más preocupante y difícil” de su carrera periodística y aseguró que “una vez que una mujer con coraje habló, las puertas se abrieron” para más testimonios.

“Todos los testimonios detallan lo mismo: un entrenador poderoso, que sabía que podía usar su posición para ayudar a jóvenes mujeres y sus carreras, pero tomó ventaja de eso y las lastimó”, dijo Etgar, que aseguró que tanto él como el Canal 12 recibieron amenazas a lo largo de la investigación, con intentos de dañar la reputación de las mujeres que se animaran a hablar sobre los abusos de Grant.

Grant no se quedó callado, pero negó las acusaciones: “En mi vida, tanto personal como laboral, siempre prioricé ser un humano, más allá de mis éxitos o logros, y respetar a cada hombre o mujer, sin importar de quien se tratara”, alegó el ex entrenador del West Ham y la selección de Ghana.