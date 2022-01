La revelación de Ibai Llanos que enciende el mundo Boca y retumba en River

Ibai Llanos es uno de los streamers más populares del planeta y no oculta sus preferencias. Confeso hincha del Real Madrid, pero amigo de futbolistas del Barcelona, el español reveló un detalle desconocido que encendió el mundo Boca. Fue durante un vivo con Gerard Piqué donde explicó que rechazó dinero de River por su fidelidad hacia el Xeneize.

"Yo ya rechacé una cosa con River y tú (por Piqué) lo sabes perfectamente, por el tema de Boca. Esto la gente no lo sabrá. Muchos me dicen en Argentina que yo una vez puse algo en Twitter de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazar algo de dinero de River. Yo lo hice. Del Barcelona también", contó.

Y agregó: "No tengo nada en contra de River, de hecho es un equipo que me cae bien. Pero cuando decidí que me iba a hacer hincha de Boca y vi que la gente de Boca lo sentía tanto... Dije: 'Joder, no quiero hacer nada con River'". Piqué, a su lado, asintió la historia y aportó: "Tienes toda la razón y es una de las cosas que me gusta más de tí".

"El presidente de River es mi amigo, es encantador. Tuvimos una charla y le tuve que decir: 'Ibai es de Boca'", cerró el defensor blaugrana. Sus dichos se viralizaron rápidamente y los fanáticos xeneizes se revolucionaron por la desconocida afirmación de Ibai que tiene más de seis millones de seguidores en Instagram y mantiene una gran relación con Lionel Messi.

Tiempo atrás, explicó los motivos por los que simpatiza por el club de la Ribera: "Me gustó Boca porque lo vi un equipo muy de la gente de barrio, humilde. Y descubrí el cántico 'Boca mi buen amigo' y me transmite mucho: da igual lo que pase, siempre estaremos contigo. Y eso me gustó mucho".