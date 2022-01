Pol Fernández, contundente sobre su relación con Juan Román Riquelme tras su salida de Boca Juniors en 2020

Pol Fernández está a punto de comenzar su tercer ciclo con la camiseta de Boca Juniors. El mediocampista logró desvincularse anoche del Cruz Azul de México, donde tenía contrato hasta junio del corriente año, y en horas de la noche emprenderá su vuelo rumbo a Argentina para sumarse a las filas del Xeneize.

"Mi vuelta al club quiere decir que todas las cosas que se hablaron no fueron ciertas. La pandemia nos cambió a todos. Son momentos que uno no puede controlar. En esa situación, la familia y yo tomamos la decisión de volver a México. Tenía una deuda futbolística pendiente con ellos. Lo sentí así en ese momento, los dirigentes lo entendieron", manifestó el jugador surgido de la cantera del Xeneize sobre su supuesta mala relación con Juan Román Riquelme.

Y añadió: "Lo conozco desde que soy muy chico. Él estaba en sus últimos años de carrera. La vida, el fútbol, nos volvió a unir. Él como dirigente y yo como jugador. He seguido aprendiendo de él. Es una persona súper inteligente, conoce muchísimo del tema",

"He estado en contacto con él. Tenía mucho trabajo en el club. No es que me fui de Boca y cortamos relación. Al contrario. Siempre hemos estado en contacto. Ha estado pendiente de mí. Hoy que Cruz Azul le abrió las puertas a una negociación, me pone contento que haya hecho todo lo posible para que vuelva al club. Estoy ilusionado con aportar. Me agarra en un buen momento", agregó.

Sobre Sebastián Battaglia, DT del primer equipo, dijo: "Lo conozco del club. Trabajaba en la Reserva. Es un técnico que viene trabajando muy serio, quiere proponer, hacer las cosas bien. Ojalá pueda ayudar para eso. Seguramente tendré la posibilidad de hablar con él"

Para finalizar, se refirió al número vacante que hay en el plantel actual: "Sé que la 10 en Boca tiene mucha historia, no es para cualquiera. He usado otro número, me ha ido bien. No sé si estará vacante o no. Ojalá salga todo bien. No es algo que me vuelva loco. Al Toto Salvio le quedaría bien. Tiene recorrido, experiencia, mucha calidad. Si la desea, le va a quedar hermosa".