El difícil momento que atraviesa una leyenda de la NBA

John Stockton, una de las leyendas vivientes de la NBA fue vetado de los partidos de la Universidad de Gonzaga, lugar donde dio sus primeros pasos en el equipo Los Bulldogs, antes de brillar a nivel profesional en Utah Jazz donde jugó de forma íntegra en su carrera.

El ex basquetbolista de 59 años reveló que Chris Standiford, director de la entidad, le comunicó que debido a negarse a utilizar barbijo (tal y como lo establece la normativa del estado de Washington), se veían obligados a prohibirle su ingreso a los partidos que se disputen en el estadio.

“Básicamente, todo se redujo a que me pedían que usara mascarilla en los partidos. Y, siendo una figura pública, alguien un poco más visible, sobresalía un poco entre la multitud. Me pidieron que usara tapabocas o me iban a suspender. Cuando cambien la regla, me van a volver a dar entradas”, confesó en una entrevista con el medio estadounidense The Spokesman-Review.

Y añadió: “La vacuna ya ha matado a más de 100 deportistas profesionales, así como miles -quizás millones- de personas. De hecho creo que ahora mismo el número de deportistas es mayor. En lo más alto de sus carreras y muertos por culpa de estar vacunados”.

Stockton ostenta dos grandes récords en la liga de básquet más importante del mundo: máximo asistidor y el jugador que más pelotas robó. Además, formó parte del Dream Team y ganó las medallas de Oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y de Atlanta 1996