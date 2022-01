Una triste noticia golpea nuevamente el entorno de Diego Armando Maradona

Gianni Di Marzio, quien vinculara a Diego Armando Maradona con Napoli, falleció a los 82 años. Di Marzio fue técnico y cazatalentos, uno de los mejores del fútbol italiano. En uno de sus viajes a Argentina, en 1978, fue directo a la cancha de Argentinos Juniors para conocer, y convencer, al Pelusa.

"El presidente De Laurentiis y todo el SSC Napoli se unen al dolor de la familia Di Marzio por el fallecimiento del querido Gianni, el histórico e inolvidable entrenador de la selección italiana.", publicó Napoli en sus redes sociales oficiales.

Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Di Marzio per la scomparsa del caro Gianni, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra. pic.twitter.com/oQ85OwsxVZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2022

También, fue el propio hijo de Gianni quien confirmó la triste noticia en su cuenta personal: "Y ahora por fin puedes entrenarlo tu querido amado Diego has sido un gran papá, me enseñaste todo y no seré el único que nunca te olvidará".

E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro amato Diego ?? sei stato un grande papà, mi hai insegnato tutto e non sarò l’unico a non dimenticarti mai uD83DuDE4FuD83CuDFFCuD83DuDE0D @misterdimarzio — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 22, 2022

En el 2020, en una entrevista con EFE, Di Marzio rememoró aquel viaje a nuestro país, cuando conoció al Pelusa: ”Fuimos al campo, estaba curioso por verle. Yo estaba en la grada y tras quince minutos de partido llamé a Settimio Aloisio (máximo mandatario de Argentinos Juniors) para decirle que le sacaran del césped. Le prometí que si le sacaba, firmaríamos en el mismo vestuario un acuerdo con el Nápoles. Jugó quince minutos, marcó tres goles, una falta directa y regates como sabía hacerlos él, algo espectacular”.

Y añadió: ”Entendí que era una perla rara, una joya increíble que solo necesitaba ser forjada. También cuando regresé a Nápoles le envié una camiseta número 10, además de otros regalos para él y su familia”.