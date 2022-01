El tajante mensaje de un ex piloto que sacude el mundo de la Fórmula 1

John Paul Herbert, más conocido como Johnny Herbert, es un expiloto de automovilismo británico. En las últimas horas Herbert cargó duro contra Michael Masi, el director de carrera de la Fórmula 1, luego de la polémica final que terminó con Max Verstappen como nuevo campeón del Mundial y Lewis Hamilton, al borde del retiro.

"En muchos aspectos, no debe continuar. Creo que le hizo mucho daño a la Fórmula 1. Está en una posición en la que debes tener mucha confianza en él y creo que toda ella ya se ha evaporado totalmente", le manifestó Herbert al sitio web GPFans.

Y añadió: "El problema es encontrar un reemplazo, ya que en su posición, obviamente, la experiencia va a ser realmente importante. Michael ha tenido muy mala suerte al ser el sucesor de Charlie Whiting. Él lideró la Fórmula 1 durante mucho tiempo y aprendió muchas cosas desde el punto de vista de director de carrera".

Para finalizar, dejó su punto de vista con respecto a quien podría ocupar dicho cargo: ""En mi opinión, en este momento no veo a ni un sólo candidato que sobresalga para reemplazar a Michael y ese es el dilema".

Por su parte, Bernie Ecclestone, ex CEO de la Fórmula 1, defendió a Masi: "No veo ninguna razón por la que Michael Masi no deba continuar en su trabajo. Hizo lo que pensó que era mejor. Puedes decir que harías esto o aquello o lo otro, pero hubiera sido horrible si la carrera final hubiera terminado con un 'Safety Car'. Michael se habría metido en muchos problemas. Es un buen hombre y la FIA debería apoyarlo".