Erling Haaland reveló las presiones que le impone el Borussia Dortmund

Erling Haaland, actual delantero del Borussia Dortmund de Alemania, tiene contrato con el elenco de la Bundesliga hasta mediados del 2024. Luego del triunfo de su equipo por 5-1 ante el Friburgo, el noruego decidió romper el silencio y contar su situación, debido a los constantes rumores de su salida del equipo.

“El Borussia Dortmund me está presionando para que tome una decisión sobre algunas cosas. Yo sólo quiero jugar al fútbol pero eso probablemente significa que tendré que poner las cosas en marcha pronto”, manifestó el implacable goleador al periodista Jan Aage Fjørtoft de Viaplay Fotball.

“Nunca he hablado antes para respetar al club. Las cosas van a suceder pronto. Lo ideal sería no tener que decidir ahora porque hay muchos partidos y me gustaría centrarme en eso, pero no puedo”, añadió Haaland, que lleva 78 goles y 17 asistencias en los 77 partidos que disputó con el equipo.

Por su parte, rápidamente, desde la institución intentaron controlar la situación. "Es una persona espontánea. Se le permite hacer eso. No hay problema con Erling, pero también debe comprender nuestra situación. No podemos esperar hasta finales de mayo”, aseveró Hans-Joachim Watzke, CEO del Dortmund.