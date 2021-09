Triunfo de los All Blacks ante los Wallabies en Perth

Una vez más en 2021, Nueva Zelanda con su Haka y juego intimidó a Australia. La ubicación geográfica no generó un problema para el campeón de la Bledisloe Cup (este era también el tercera partido) que derrotó 38-21 a los australianos en Perth, por la segunda fecha del Rugby Championship. El próximo fin de semana, el equipo maorí enfrentará a Los Pumas.

Haka in the Perth sun uD83DuDD25



uD83CuDFA5: @skysportnz pic.twitter.com/V6iH3lFa4u — All Blacks (@AllBlacks) September 5, 2021

Las imprecisiones se adueñaron de los minutos iniciales All Blacks y Wallabies. El conjunto local intentó despegar a toda velocidad con un try, pero desperdició muchas ocasiones. Por otro lado, Nueva Zelanda logró contrarrestar el ataque incesante australiano con una muralla de tackles que nunca pudo ser quebrada. En cambio, los Wallabies no defendieron de manera prolija, generando offsides y otorgando una importante cantidad de penales en favor de los hombres de negro.

Australia tuvo su oportunidad de romper el cero en el marcador con una patada sencilla para Noah Lolesio, pero no fue exitosa. Luego, tras una jugada peligrosa de Jordie Barrett ante Marika Koroibete, el hermano de Beauden y Scott vio la tarjeta roja y dejó a Nueva Zelanda con un jugador menos por 20 minutos. A pesar de ser uno más en cancha, el dueño de casa no pudo aprovechar la diferencia. Sin embargo, David Havili, con tiempo cumplido, sorprendió a la defensa rival y cerró el resultado parcial previo al entretiempo en 18-0 a favor de los dirigidos por Ian Foster.

En la etapa complementaria, fue un monólogo con cuatro tries de los All Blacks. Los errores australianos tuvieron un condimento importante para que las conquistas llegaran con mayor facilidad. La persistencia de los visitantes no frenó en ningún instante. Will Jordan, Havili nuevamente, Anton Lienert-Brown y George Bridge fueron los autores de los festejos en el segundo tiempo.

A pesar de todo, el equipo comandado por Rennie intentó ir por el descuento y lo logró gracias a las llegadas al ingoal de Folau Fainga’a, Nic White y Tom Banks. Con muchos errores, los australianos no demostraron un nivel equilibrado en estos tres encuentros ante Nueva Zelanda, dejando un saldo de 12 penales en contra en esta ocasión, y una reiterativa inestabilidad en el control de la pelota en lo que va del certamen.

Nueva Zelanda derrotó por cuarta vez a Australia en tres partidos de manera consecutiva. Este hito ya se había repetido en 2013, 2016 y 2018. Ahora, será el turno de enfrentar a Los Pumas, mientras que los Wallabies recibirán a los Springboks, ambos el próximo 12 de septiembre, por la tercera fecha del Rugby Championship.