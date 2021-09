Mauricio Pochettino juega al misterio, pero también da pistas sobre el regreso de Lionel Messi

Este martes, a las 16 de Argentina, Paris Saint-Germain recibirá a Manchester City por la segunda fecha del Grupo A de la Champions League y hay gran expectativa con respecto a la presencia de Lionel Messi, quien se perdió los últimos dos partidos por una contusión ósea en su rodilla izquierda y desde el domingo trabaja con normalidad a la par de sus compañeros.

Por eso este lunes se esperaba con ansias la conferencia de prensa del entrenador Mauricio Pochettino, ya que se especulaba con la posibilidad de que confirmara el equipo para saber si el crack rosarino irá de titular o deberá esperar su turno desde el banco de suplentes.

Sin embargo, el DT santafesino avisó que "nunca confirmo antes de los partidos el equipo, así que esperaremos a mañana a confirmar el once", aunque luego agregó que "Messi está igual que Marco (Verratti), avanza bien, evoluciona, creo que estará en el equipo, pero no sé todavía los que van a comenzar".

Luego, Pochettino comparó los presentes de su equipo y del City y consideró que "es un hecho, no es una opinión, que somos un equipo en construcción. Solamente aplicar un poco el sentido común, tirar para atrás, ver un poco la historia de cómo viene preparándose el equipo en estos momentos y verán que es un equipo en construcción, es un hecho, no es una opinión, no es debatible".

"Vamos a jugar contra un Manchester City que ya, bajo la mano de para mí el mejor entrenador del mundo como es Pep Guardiola, está construyendo también el sueño de ganar la Champions League, que para ellos también es el sueño, nunca una obligación, porque quizás hay 10, 12, o diría 15 equipos también", agregó el entrenador.

Finalmente, Pochettino agregó que "para nosotros también es un sueño ganar la Champions League porque es un club con 50 años de historia y que viene siempre buscando consolidarse para ser el mejor de Europa. Estos procesos necesitan paciencia, necesitan de la construcción, por su puesto de la inversión, no vamos a ser hipócritas, pero sí que es verdad que en los momentos de los procesos, Manchester City está mucho más adelante que Paris Saint-Germain, aunque ya sabemos que es un partido de fútbol y cualquier cosa puede pasar".