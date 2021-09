La estremecedora revelación de Simone Biles sobre los Juegos Olímpicos Tokio de 2020

Simone Biles se dio a conocer tras obtener cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuando apenas tenía 19 años. En Tokio 2020, sin embargo, solo obtuvo una medalla de bronce en la prueba de barras por equipos y mucho tuvieron que ver las consecuencias psicológicas de los abusos sexuales del médico Larry Nassar.

En una entrevista a New York Magazine, la deportista habló de lo que fue su paso por los Juegos celebrados este año y de cómo vive en la actualidad. "Es básicamente de vida o muerte. Es un milagro que aterrizara de pie. Si fuera cualquier otra persona, habrían salido en camilla. Tan pronto como aterricé, fui y le dije a mi entrenador: ‘No puedo continuar’", contó.

Y siguió: "No me sentía tan segura como debería haber estado con tanto entrenamiento como teníamos. “Si miras todo lo que he pasado durante los últimos siete años, nunca debería haber formado otro equipo olímpico. Debería haberlo dejado mucho antes de Tokio, cuando Larry Nassar estuvo en los medios durante dos años".

"Fue demasiado. Pero no iba a dejar que se llevara algo por lo que he trabajado desde que tenía 6 años. No iba a dejar que me quitara esa alegría. Así que lo supere todo el tiempo que mi mente y mi cuerpo me lo permitieron", agregó Biles, que lleva varios años con ayuda psicológica, para poder sobrellevar las consecuencias de aquellos abusos que tuvo que soportar siendo una niña.

De todos modos, la gimnasta admitió que en la previa de la competencia se creía lista para desplegar su arte en el tatami, pero no fue así: “Sabía que era lo suficientemente buena para ir. Y me dijeron: ‘Sí, eres lo suficientemente bueno para ir y hacer tus cosas, pero tienes que volver’. Y yo estaba como, ‘No, estoy bien’".

Este mes, ella y otras atletas hablaron ante el comité del Senado de Estados Unidos en el marco de una investigación sobre los abusos de Nassar, quien durante décadas fue el médico del equipo estadounidense de gimnasia. En aquella sesión testimonial, la gimnasta de 24 años sentenció: "Culpo a Larry Nassar pero también a todo el sistema que permitió y perpetró el abuso".

"USA Gymnastics, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos sabían que yo estaba siendo abusada por su médico del equipo”, señaló Biles ante el Senado. En el mano a mano que brindó este lunes dejó bien en claro que los daños mentales que sufrió la acompañarán toda su vida, los diferenció de una lesión física y no se animó a hablar de su provenir, aunque subrayó que le va a ser imposible alejarse del deporte que tanto ama: "Esto probablemente será algo en lo que trabajaré durante 20 años".