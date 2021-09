La tarde del jueves dejó angustiado al mundo Boca

Pese a la clasificación a semifinales de la Copa Argentina, Boca se fue con preocupación por la lesión de Juan Ramírez, que recibió un golpe en la rodilla en el primer tiempo, probó un rato más y en el complemento tuvo que ser reemplazado. Esta tarde se hizo estudios y luego brindó algunas declaraciones.

"Vamos a ver qué sale. Hoy amanecí con un poco de dolor pero hay que ver el estudio para ver qué es", afirmó Ramírez a la salida de los chequeos médicos que determinarán que tipo de lesión tiene en la rodilla izquierda, tras el choque con Geminiani a los 34 minutos de juego.

Todavía sin los resultados, Ramírez no dudó en hablar de lo que viene: "El objetivo es llegar a River, pero depende de lo que dé el estudio", sostuvo el ex San Lorenzo, que no quiere perderse el Superclásico del domingo 3 de octubre. Sobre su intento para seguir una buena cantidad de minutos hasta caer tendido en el césped a los 2 minutos del segundo tiempo, Ramírez explicó que le dolía tanto que no podía seguir jugando.