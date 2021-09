Juanfer Quintero no se calló nada y le puso los puntos a River

La salida de Juan Fernando Quintero de River Plate dio de qué hablar en su momento, ya que hubo varios idas y vueltas en las negociaciones y quedó instalado que el colombiano se fue de mala manera del club, por lo que este martes habló sobre su marcha y lanzó algunos dardos.

"Tuve dos años y medio muy lindos en River. No me fui de la forma que quería, para ser sincero", explicó Quintero en diálogo con TyC Sports, asegurando que hubiese preferido "irme después de un partido".

Además, Juanfer ahondó más en el tema y negó conflictos con la dirigencia por la forma en la que se fue. "Se hablaron muchas cosas. Creo que no estoy en deuda con el club. Se hizo una venta. Cuando llegó la oferta, todos hablamos. Yo dije 'está la oferta'. No fue la forma en la que quería irme. Uno siempre quiere irse jugando al fútbol a estadio lleno. Simplemente tengo que decir a todo River que me fui feliz, no quedo en deuda con ellos".

"No estoy en deuda con el club"

El colombiano forzó su salida al fútbol chino, donde firmó con Shenzhen FC de la Superliga y en consecuencia su partida quedó salpicada por su conducta. Allí no se destacó demasiado y perdió su lugar en el Seleccionado. "No tuve problemas con River. El fútbol es un negocio y es un negocio, ya está, se respeta. El ser humano toma su decisión. River en todo momento fue muy sincero conmigo. Marcelo lo sabía, los compañeros lo sabían, los directivos lo sabían", concluyó.

Finalmente, Quintero elogió a Marcelo Gallardo porque le hizo siempre "saber que quiere un equipo competitivo". "Ganó todo en River con su mentalidad. Sería normal que gane en cualquier equipo", cerró.