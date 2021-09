La cruda autocrítica de Marcelo Bielsa tras la goleada sufrida ante Liverpool

Marcelo Bielsa fue muy crítico de su propio planteo y se manifestó preocupado por la actualidad de su equipo, que este domingo sufrió una dura derrota ante Liverpool por 3 a 0. El argentino calificó de justa la victoria de su rival porque se impuso "en todos los aspectos del juego", durante el partido correspondiente a la cuarta fecha de la Premier League.

"No estuvimos a cargo muy a menudo en el juego. Fueron superiores a nosotros en todos los aspectos. No sé por qué. Necesito saber cuáles son las razones. Cuando perdimos el balón, crearon peligro. Por supuesto que me preocupa que hayamos perdido. El resultado fue justo, porque muy pocas veces tuvimos mando durante el partido", expresó.

Y continuó: "La forma en que planifiqué el partido no permitió que brillaran nuestros delanteros y sucedió lo contrario con el técnico rival. Ellos lograron meter a sus delanteros en el juego para crear peligro y oportunidades. En la primera parte siempre crearon peligro, pero sí tuvimos algunos balones en la primera mitad que habrían creado más peligro para el oponente".

"Estoy seguro de que la forma en que ambos equipos planearon jugar, lo que decidió Klopp en el desequilibrio de sus delanteros y lo que elegí yo, no permitió que nuestros muy buenos delanteros crearan peligro y desequilibraran el juego", explicó el entrenador del Leeds United que reúne dos puntos como consecuencia de dos empates y dos derrotas.

Para cerrar lamentó la lesión del juvenil de Liverpool Harvey Elliott que involucró en la jugada al neerlandés Pascal Struijk, expulsado con roja directa a instancias del VAR: "Lo que juzga el árbitro es lo que corresponde. Lamento mucho que el jugador rival tuviera que dejar el partido. Y tengo la seguridad absoluta de que nuestro futbolista no tuvo mala intención".