Los 10 jugadores que podría perder Argentina para jugar con Brasil

La Selección Argentina volverá a jugar mañana de manera oficial. Será con Venezuela por la primera de las tres fechas que están pactadas para esta ventana de Eliminatorias Sudamericanas. El equipo de Scaloni parte como favorito para el juego pero pensando en lo que viene, Brasil como visitante, el entrenador podría perder valiosos futbolistas.

En total son diez los integrantes del plantel albiceleste que acarrean amonestaciones y, si mañana vuelven a ver la cartulina amarilla, no podrán ser parte del clásico en San Pablo. Ellos son: Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nicolás Domínguez y Lautaro Martínez.

Para el partido de este jueves el entrenador no podrá contar con Leandro Paredes y Cuti Romero justamente por esta situación. Decidió no dar al once titular, aunque aseguró que será "similar al de la Copa América". Del único que sí dio precisiones fue de Lionel Messi, al asegurar que, si está en condiciones, jugará los tres partidos.

De esta manera, los once que saldrían a la cancha para jugar ante Venezuela serían: Emiliano Martínez; Molina o Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Lo Celso o González; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.