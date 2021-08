El mendocino Loser, bronce en Tokio: "No sé qué está pasando"

"No sé qué está pasando", declaró el joven mendocino Agustín Loser, embriagado de felicidad por la histórica medalla de bronce del vóleibol argentino en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se decidió por un bloqueo suyo como último punto del tie break frente a Brasil.



Loser, de 23 años, líder de la estadística del partido en ese rubro (7 tantos), definió como "algo mágico" el logro obtenido ante el seleccionado número 1 del mundo y último campeón olímpico.



El jugador de Tourcoing de Francia, con pasado en Ciudad y Bolívar en la Liga Argentina, manifestó una "felicidad inexplicable" por subirse al podio en sus primeros Juegos Olímpicos.



* Agustín Loser: "Tengo una felicidad inexplicable, no sé qué está pasando. Todos hicimos un gran partido porque es imposible ganarle a este equipo si no están todos muy bien. Supimos dar vuelta un partido muy difícil. Hace tres meses que nos fuimos de Argentina, la luchamos mucho. Vale la pena después de tanto sacrificio"



Hemos tenido un aguante increíble, nunca había vivido algo así, le agradezco a toda la gente, ojalá que sigamos por este camino.



Fue algo mágico, fruto del trabajo de todo el equipo. Le agradezco a todos".



* Sebastián Solé: "Se me puso el piel de gallina cuando vi que Agus (Loser) metió el bloqueo. Esta medalla es de diamante, vale mucho mas que el oro. Es difícil estar al nivel de los grandes, son equipos que están acostumbrados a jugar estos partidos. Esto es una alegría inmensa para todos los jugadores que estamos acá empujando para el crecimiento del vóley.



Es difícil tomar dimensión de lo que significa esto, nuestros deporte está tratando hace mucho tiempo de dar este salto y conseguir algo importante".







* Bruno Lima: "Es un orgullo darle una medalla a Argentina. Nos rompimos todos para estar en esta situación. El grupo que nos había tocado era imposible. Tengo una gran emoción, fue un torneo durísimo, con mucha presión y muchos nervios. Mostramos un cambio de mentalidad increíble.



Esto es importante a nivel nacional para que los chicos se sumen a este deporte hermoso. Yo empecé en Obras de San Juan a los 6 años junto con mis hermanos. En el club hice muchos amigos, mi vida fue el vóley. Ojalá que muchos chicos se sumen a partir de esto".







* Luciano De Cecco: "Gracias a todos por estar, por bancar, esto es una alegría del alma. Hay que disfrutarla todos juntos. Es un premio al esfuerzo, este grupo creyó más que nadie en si mismo. Fuimos por lo imposible. Ojala que el vóley agarre este empuje para seguir creciendo".