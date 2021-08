El emotivo gesto de un atleta para su abuelo fallecido en la pandemia

Ryan Crouser es un atleta estadounidense de 28 años lanzador de bala. Hace pocos meses había conseguido batir el récord mundial de esta disciplina, llegando a una distancia de 23.37 metros, marca que no era superada desde 1990.

En la edición de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, Ryan Crouser también había conseguido el máximo galardón de la competencia con un puntaje de 22.52 metros. Este hito lo consiguió nada más y nada menos que en su primera participación en unas olimpiadas.

Ryan Crouser hizo su debut olímpico en Brasil 2016 | Fuente: Wikipedia

El atleta no solo sorprendió al mundo del deporte luego de batir el récord olímpico en tres oportunidades en la misma serie de final de lanzamiento de bala, sino que emocionó al mundo entero con la dedicatoria a su abuelo fallecido a causa del covid-19.

Luego de conseguir lanzar la bala a 23.30 metros (apenas 7 centímetros del récord mundial, que le pertenece) y conseguir la medalla dorada, Ryan Crouser enseñó un cartel que rezaba “Grandpa, we did it. 2020 olympic champion”, que su traducción al castellano sería “Abuelo, lo logramos. Campeón olímpico 2020”

El atleta estadounidense perdió a su abuelo por el coronavirus.

Ryan Crouser sufrió en carne propia las consecuencias de la pandemia mundial por el coronavirus. Recientemente, el atleta estadounidense perdió a su abuelo, por lo que decidió dedicarle su medalla de oro en lanzamiento de bala. Notablemente conmocionado, enseñó un cartel de su puño y letra a cámara, el cual tenía preparado con antelación como presagio del oro que se venía

Con esta medalla de oro conseguida por Ryan Crouser, Estados Unidos sigue nutriendo su basto palmarés de Tokio 2020 donde ya cuenta con 89 medallas totales, de las cuales 29 son doradas.