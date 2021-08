Koeman habló de su frustración en el Barcelona

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró este sábado, antes de medirse al Getafe, que es "algo frustrante" que el club no pueda competir en el mercado de fichajes con otros grandes equipos, pero dijo que "hay que ser realista".



"Hay que ser realista económicamente. El club no puede competir con otros equipos como el PSG, el City o el United. Hoy en día es así. Hay que aceptarlo y trabajar para mejorar", aseguró el técnico, que vaticinó que la crisis "va a durar tiempo, no es una cuestión de hoy o mañana".



El preparador azulgrana aseveró que las cifras que se están pagando en este mercado por algunos jugadores le parecen "una locura", sobre todo "un momento en el mundo donde todo el mundo tiene sus problemas económicamente".



Koeman también habló del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid: "Si el Madrid tiene el dinero, que fiche. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo también quiero tener a Mbappé en mi equipo", manifestó.



El neerlandés enfatizó la apuesta que el Barcelona está haciendo por los jóvenes y se acordó también de los futbolistas que tiene de baja: "Nos faltan seis o siete jugadores que pueden ser titulares en este club. Son muchos, pero a pesar de esto estamos ilusionados y confiados en tener un buen equipo", apuntó.



El técnico recuperará para el duelo de este domingo (17.00 horas) ante el Getafe a Marc-André Ter Stegen y Óscar Mingueza, restablecidos de sus lesiones, y también convocó para el partido a hombres que parecían defenestrados hace unos días como Samuel Umtiti o Miralem Pjanic.



"Faltan pocos días para poder dar salidas a jugadores que quieren jugar. Si hay jugadores que quieren jugar en otros equipos tienen que hacer un esfuerzo también. Pjanic es uno de los jugadores que están buscando (salida). Su actitud es muy buena, por eso entra en la lista", reveló.



Preguntado sobre Umtiti, Koeman explicó que el club sabe con quién quiere y con quién no "seguir trabajando", pero que respeta "a los jugadores con contrato".



"Si recuperamos a todos los jugadores que nos faltan en este momento vamos a tener 31 o 32 jugadores de plantilla. Es imposible. ¿Cómo va a llevar un entrenador a 32 jugadores? He hecho el curso de entrenador, pero no con 32 jugadores", ironizó sobre el exceso de futbolistas que tiene en plantilla.



Uno de los hombres que despierta la ilusión del técnico es Ansu Fati, que volvió a entrenar con sus compañeros tras más de ocho meses lesionado, pero el técnico neerlandés dijo que "no se va a correr ningún riesgo" con su vuelta a los terrenos de juego.



"Falta bastante todavía para que Ansu pueda competir al máximo nivel. Estamos hablando de un jugador que ha estado fuera del máximo nivel siete u ocho meses y esto no se gana tampoco en una semana. No quiero fijar una fecha, pero vi en la prensa que en el partido del Sevilla y olvídate. Necesita más entrenamientos", aclaró.





Sin embargo, volvió a repetir que hay "muchísima competencia" para Álex Collado, que debe "buscar algo para jugar", y no quiso hablar sobre Ilaix Moriba más allá de explicar que "hay clubes interesados que tienen que pagar el dinero que pide" el Barcelona.