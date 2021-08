Acuerdo inminente para que el Real Madrid sume a la estrella del momento

Parece que el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid está cerca de cerrarse en una operación relámpago. No es que el interés blanco venga de ahora, pero lo cierto es que desde que se filtró la primera oferta en firme blanca de 160 millones de euros hasta ahora no han pasado ni 48 horas. Y el entente está ya cada vez más cerca.

En las últimas horas se había apuntado que el Madrid había subido su oferta hasta los 170 millones de euros más otros diez en variables después de que el PSG rechazara esa primera oferta, incrementando así en 20 millones la propuesta inicial. Pues bien, según l'Équipe, esa oferta ya la vería con muchos mejores ojos el PSG. A tenor de lo que publica el diario francés, el club parisino ahora ya se sentaría a negociar el traspaso de Kylian Mbappé y estaría dispuesto a llegar a un acuerdo pronto.

Los parisinos querían mantenerse firmes en su idea de no vender al crack francés, pero las constantes negativas del galo por no renovar su contrato que expiraba en junio de 2022 han precipitado los hechos. El Madrid estaba preparado para este momento y parece que lo terminará consiguiendo. El PSG se sienta a negociar y el entente no debería demorarse en exceso.