Fuerte denuncia del ex mánager de Schumacher contra la esposa de Michael

Son pocas las personas que tienen la posibilidad de conocer el día a día de Michael Schumacher. Desde el accidente que sufrió el siete veces campeón de la Fórmula 1, poco se sabe sobre su salud y son pocos los detalles de la evolución. Pero claro, del otro lado hay muchos que compartieron varios años al lado del alemán y hoy no pueden visitarlo.

Willi Weber, quien se desempeñó como mánager del alemán desde 1989 hasta 2010, habló días antes del lanzamiento de su autobiografía y arremetió sin filtro contra Corinna Betsch, esposa del Michael, quien es toma las decisiones al momento de brindar información como también filtra las visitas.

Willi Weber y Schumi.

"Hasta el día de hoy: sin llamadas telefónicas, sin carta. En este día de dolor abrumador, sé que ella me ha borrado de su vida", denunció en diálogo con el canal de televisión germano RTL y agregó indignado: "¿Por qué soy solo una llanta gastada para su esposa después de todos estos años y ya no encajo? ¿Por qué no se me permite visitar a Michael? ¿Por qué me castigan?".

"Cometí un error. En ese entonces, no me subí al avión de inmediato y fui al hospital. Vi a la multitud y pensé que no tenía que hacer fila ahora. ¡Estuvo mal! Debería haber ido de inmediato. Me sentía miserable, sufrí como un perro", expresó sobre la equivocada decisión que tomó al momento de enterarse de la noticia de la internación del ex campeón.

No es la primera vez que Weber realiza este tipo de declaraciones. Años atrás, en una charla con Kölner Express, también responsabilizó a Corinna: "Me encantaría saber cómo le va, estrecharle la mano o simplemente acariciarle la cara. Corinna no me lo permite. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad".