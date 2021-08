La durísima reflexión de Sergio Hernández sobre la actuación argentina en los Juegos Olímpicos

Sergio Hernández, entrenador del seleccionado argentino de básquetbol, admitió hoy que el equipo “no estuvo a la altura de la competencia” en los últimos Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde fue eliminado en cuartos de final por Australia.

"El equipo no estuvo a la altura más allá de que los rivales fueron buenísimos, que hicieron que nuestra versión no fuese la mejor", indicó el DT que también estuvo al frente del elenco albiceleste en los Juegos de Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016. "Tuvimos tres días extras en la Villa después de perder, que nos ayudaron a tener ese momento de análisis y reflexión", reveló.

"Ni siquiera cuando terminaban las prácticas nosotros nos veíamos bien. Hablábamos del juego, cómo mejorar y todo, pero interiormente sabíamos que no estábamos encontrando el punto que sabíamos encontrar en otras preparaciones", dijo. De los cuatro encuentros disputados en el torneo olímpico, el representativo albiceleste perdió tres y solamente le ganó a la local Japón.

"Confundimos velocidad con apresuramiento; pusimos más energía que ciencia a la hora de defender; estuvimos pasados de revoluciones y no supimos controlar los tiempos en ningún momento", lanzó Hernández en tono autocrítico. El entrenador dijo que no siente culpa por lo ocurrido, y manifestó la necesidad de "asumir la responsabilidad y hacer la autocrítica que me corresponde".

Por último, el director técnico se refirió al retiro del seleccionado del capitán y emblema, Luis Scola, quien resolvió ponerle punto final a su historia con la ‘celeste y blanca’ en el cotejo ante Australia, por cuartos de final. "Nunca tocamos el tema del retiro de Luis en la previa. Porque sino él nos mataba. Tiene una mentalidad muy poderosa", expresó.

Scola, goleador histórico del seleccionado albiceleste, disputó su último encuentro en estos JJ.OO., siendo reemplazado a poco del final del partido de cuartos de final para "que el básquetbol y los Juegos" concretaran ese "momento de reconocimiento para una leyenda", asumió. "Yo decidí sacarlo, aunque él no quería", destacó Hernández.

Y continuó: "Su liderazgo (el de Scola) fue impecable por donde lo mires. Desde ayudarnos a todos desde lo deportivo, como personas. Yo no hubiese conseguido nada desde 2007 hasta acá si no estaba él". Para cerrar, el técnico también reconoció que el alero santiagueño Gabriel Deck "hizo un esfuerzo enorme pero no estaba para jugar".