Red Bull arrojó otra bomba a Mercedes y la Fórmula 1 se pone cada vez más picante

Las polémicas en la Fórmula 1 sobre el accidente en Silverstone entre Lewis Hamilton y Max Verstappen están lejos de terminarse. Ahora fue Helmut Marko, asesor de Red Bull Honda, quien no se guardó absolutamente nada y apuntó directamente contra Mercedes.

En diálogo con Motorsport, Marko exclamó: "Tenemos dos motores rotos por culpa de los pilotos Mercedes y eso supone un duro golpe financiero. Tenemos tres millones de euros en daños y esa es una cantidad que no podemos encontrar de forma sencilla".

"A Antonio Giovinazzi le sancionan con un 'Stop and Go' tras superar la velocidad del Pit-Lane y a Sebastian Vettel le descalifican por no tener combustible suficiente en su depósito, a pesar de que los 0,3 litros que tenía en su depósito habrían sido suficientes para tomar una muestra", agregó luego para comparar las sanciones recibidas por estos pilotos con la que recibió, por ejemplo, Hamilton, señalado como culpable del toque que obligó a Verstappen abandonar el Gran Premio de Gran Bretaña en la primera vuelta.

"Esas cosas pueden ser un factor decisivo en la lucha por el título. Por eso necesitamos verlo de forma diferente y decidir si los pilotos que han causado los accidentes han sido imprudentes y si hay algo que arreglar. Por ejemplo, que estos daños no cuenten en el techo presupuestario o que podamos usar algún tipo de comodín", reclamó para finalizar.

El mundo del automovilismo se prepara para vivir una intensa segunda parte de la temporada del Mundial de Fórmula 1, que seguirá teniendo a Hamilton y a Verstappen como grandes protagonistas. ¿Quién logrará quedarse con la gloria?