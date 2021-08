Franco Soldano ironizó sobre su falta de gol en Boca y lo liquidaron

Aunque fue campeón y en algún momento cumplió un rol vital en el equipo para que brille Carlos Tevez, el paso de Franco Soldano por Boca Juniors será recordado por su falta de gol, ya que fue el centrodelantero no tuvo buenos números en las redes rivales, y este viernes habló al respecto con una explicación irónica que hizo mucho ruido.

"Obviamente me faltaron goles", reconoció primero el delantero en diálogo con el periodista Federico Bulos, y rápidamente se excusó: "Pero también te puedo decir que me faltaron situaciones".

"Decime cuántos goles erré, voy a la estadística… cuatro mano a mano en dos años. Nada", aseguró Soldano, y luego especuló con que "quizás por mi poco perfil mediático, o no, se me pegó de más muchas veces".

Luego, el delantero ironizó con el presente del equipo: "Hoy veo las estadísticas y Boca no sé hace cuántos partidos que no hace un gol o no patea al arco. Y yo no estoy más en el club para que me echen la culpa a mí también. Entonces, analicemos cuál es el problema. No sé si era yo el problema".

El comentario de Soldano tiene que ver con el hecho de que el Xeneize ha marcado apenas dos goles en cinco partidos disputados en la Liga Profesional. Rápidamente, sus palabras tuvieron repercusión en las redes sociales y recibió muchas críticas.

Excusas! que el equipo no jugaba bien, le doy la derecha pero cuantos goles metio en cuantos partidos?? Debe ser el 9 que paso por Boca que menos goles metio en los ultimos 15 o 20 años. Que cierre el orto! — Alan Lestat (@a_lest4t) August 13, 2021

Capo, con todo respeto: que no sepas parar la pelota, que te pasen las pelotas por abajo de las piernas y que erres todas las oportunidades claras que tenías no era culpa de que Boca no genere. — ? JOACO XENEIZE ? (@BocaEsAlegria77) August 13, 2021

La russoneta que le arrebato el titulo a river era puro futbol champagne y ni asi embocabas una burro. Pero tkm? https://t.co/7YmF86dMJa — 12 (@santybz12) August 14, 2021

dejate de joder burro, no vuelvas nunca mas https://t.co/PizuctaI3l — valen (@valenbjs_) August 13, 2021

Suerte el jueves contra el equipazo Slovan Bratislava, si es que entras unos minutos. https://t.co/tGAQMbGMbF — JRR (@ariel_botto) August 13, 2021

No puede ser. Mi día está totalmente arruinado. No nos puede gastar este pedazo de muerto con suerte. EX CLUB https://t.co/Apcho2RFKm — Beto Balekian uD83CuDDE6uD83CuDDF2 (@BriasconistaN1) August 14, 2021