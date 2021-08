Volvió Nacho: abrazo paternal con Gallardo y un desopilante recibimiento de sus ex compañeros

Mucho se habló de como recibiría River a Nacho Fernández. El volante regresó al Monumental y se lo notó feliz, pisando el verde césped de un estadio en el que vivió muchas alegrías. Es por eso que no sorprendió lo ocurrido en la previa el encuentro de ida de los cuartos de final. Durante el calentamiento cruzó saludos con todos y luego se encontró con Marcelo Gallardo.

Con el brazalete de capitán en su brazo izquierdo, se acercó al Muñeco y se fundieron en un sentido abrazo, paternal para muchos de los que destacaron el momento. El DT fue quien lo llevó desde Gimnasia de La Plata y quien lo potenció para que el actual jugador del Mineiro crezca como futbolista.

Pero todo no quedó ahí. Una vez que dejó atrás al entrenador, se acercó al banco de suplente donde permaneció por al menos un minuto ya que sus ex compañeros no lo soltaban, lo "golpearon", entre carcajadas y palabras que solamente ellos saben lo que significan.

El volante de 31 años dejó su huella en Núñez, donde además de haber convertido 31 goles fue el hombre que le dio fútbol al equipo con el que levantó siete títulos, entre ellos la inolvidable Libertadores 2018 en Madrid. Fueron tres los partidos en los que Nacho Fernández enfrentó a River, todos con la camiseta del Lobo y el saldo es un triunfo, un empate y una derrota.