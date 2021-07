La confesión de Paolo Montero, DT de San Lorenzo, que retumba en Boca

El entrenador uruguayo Paolo Montero, director técnico de San Lorenzo, dialogó este jueves con la prensa y se refirió al futuro del delantero mendocino Franco Di Santo, quien está en la mira de Boca Juniors y cuya negociación, que hace unas semanas se había caído, se reflotó en las últimas horas.

"Cuando asumí la conducción de San Lorenzo me avisaron que tal vez no podría contar con Di Santo, porque lo está buscando Boca", admitió el entrenador del Ciclón en diálogo con radio Mitre, dejando en claro que no sería una sorpresa sin en las próximas horas se confirma su traspaso al Xeneize, teniendo en cuenta que este fin de semana tiene que presentar la lista de buena fe para la fase final de la Copa Libertadores.

Además, Montero dijo que "también que existen ofertas por otros jugadores, lo que modificaría la forma de jugar del equipo", analizó el uruguayo en diálogo con Radio Mitre.

Finlamente, el DT de 49 años nacido en Montevideo se refirió al regreso de Néstor Ortigoza, símbolo del club y de último paso por Estudiantes de Río Cuarto en la Primera nacional. "Está muy bien. Desde que llegó no ha parado en ningún entrenamiento. Lo veo con muchas ganas y sirve porque es un jugador con mucha personalidad que ha dado mucho al club y es un lindo ejemplo para los más jóvenes"., comentó Montero en alusión al mediocampista de 36 años campeón de la única Copa Libertadores que posee el club, en 2014.