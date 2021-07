"Me arruinó la carrera": Checo Pérez escupió toda su bronca en Austria

El piloto mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, no tuvo una buena actuación en el Gran Premio de Austria, donde finalizó sexto después de perder la quinta posición por dos sanciones que le valieron 10 segundos de castigo, y por eso disparó contra uno de sus colegas acusándolo de arruinarle la carrera.

Checo cometió dos acciones con Charles Leclerc por los que fue sancionado, pero antes de sus dos percances con el monegasco de Ferrari, tuvo un incidente con Lando Norris que le causó mucha bronca y no se la guardó.

Pérez tenía la posición ganada cuando el de McLaren lo sacó de la pista provocando que su coche pisara la grava, acción por la cual Norris fue multado con cinco segundos, y el mexicano dijo que "en la primera vuelta se ha salido con la suya, no ha sufrido ningún tipo de daño. Eso sí, la próxima vez puede ser muy diferente, ya que es sólo la primera vuelta".

"Creo que yo estaba por delante y me ha echado fuera. No ha sido lo suficientemente limpio, ha ido más allá del límite y me ha arruinado la carrera", agregó en diálogo con Race Fans.

Algunas vueltas después, Checo Pérez cometió la misma acción contra Charles Leclerc, forzándolo a salirse dos veces de la pista cuando trataba de pasarlo, y después de la carrera pidió perdón: "Tengo que pedir disculpas a Charles, esa no es mi forma de competir. No soy un piloto que hace ese tipo de cosas".

"Le he dicho todo lo que había pasado desde mi punto de vista, pero no es suficiente. No está bien cuando tienes este tipo de problemas, pero él ya sabe que no soy un piloto de este estilo y yo no me siento mal conmigo mismo", concluyó el mexicano, único piloto latinoamericano en la Fórmula 1.