El particular consejo "cholulo" del Checho Batista a su hermano Fernando para los Juegos Olímpicos

Los hermanos Batista podrían pasar a la historia en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es que Fernando, DT de la Selección argentina Sub-23, buscará ganar la medalla dorada en el torneo masculino de fútbol y así igualar la gesta de Sergio, quien la ganó en Beijing 2008 de la mano de Lionel Messi y Juan Román Riquelme.

Al Bocha se le cae la baba cuando ve la medalla en las vitrinas del Checho, y por eso cada vez que lo ve hablan de fútbol y le pide algunos consejos para encarar la cita olímpica.

En diálogo con el sitio oficial de la FIFA, Fernando Batista relató que "las últimas charlas fueron sobre la lista, me interesaba saber cuántos jugadores había llevado por puesto, por ejemplo. Cosas que van más allá de la idea", y luego reveló el particular consejo cholulo que le dio su hermano.

Sergio Batista junto a Messi en pleno partido durante Beijing 2008 (FIFA)

En principio, el Bocha aseguró que el principal consejo que le dio su hermano fue "que esté convencido de lo que quiero, que eso debe ir por encima de las experiencias de otros", y luego vino lo más curioso: "Después, que disfrute de los Juegos porque él no lo hizo. Ellos estuvieron un par de días en la villa y ahí se cruzó con Nadal, con Kobe Bryant y otros, pero estaba muy en lo suyo y tomó dimensión tarde. Para nosotros será distinto por la pandemia, pero eso me quedó grabado. A mi, de poder, me gustaría sacarme fotos con todos los deportistas argentinos. Son recuerdos únicos".

Finalmente, sobre cómo manejará la obligación de ganar con la que cargan siempre los Seleccionados argentinos, consideró que "yo no vivo pensando que es algo de vida o muerte. Haré todo lo posible para armar el mejor equipo, el mejor grupo, y tratar de ganar la medalla de oro. No desde el "somos Argentina, les vamos a ganar a todos", sino desde el trabajo. El primer objetivo es acercarnos a las medallas, y cuando estás ahí, querés la dorada. El sueño es ese."