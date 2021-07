Scola se disculpó con una periodista y su enorme gesto se volvió viral

El enojo de Luis Scola al finalizar el partido de la Selección Argentina de básquet, con durísima derrota ante Eslovenia (derrota 118 a 100), se exteriorizó cuando la periodista Sofía Martínez, de la TV Publica, lo abordó en la zona mixta donde dejó en claro su fastidio en cada una de sus respuestas.

"¿Fue la defensa lo que falló hoy?", le consultó. "118 puntos, 48 de un jugador, me parece bastante obvio que la defensa no estuvo en donde tiene que estar para ganar un partido en un Juego Olímpico", le respondió. "¿Cómo ves al equipo?", insistió ella y repitió: "Me parece bastante obvio también... Ahora mismo, mal. Hoy no estamos en un buen momento, no estamos jugando bien".

La cronista se lo tomó con algo de humor y publicó las respuestas de Luifa en su cuenta de Instagram. "La dura derrota de Argentina en básquet y la mía con Luis Scola", escribió junto con el video de la nota. El capitán argentino, ya mas frío, notó su mal gesto y le envió mensaje para disculparse, gesto que se volvió viral.

"Hola Sofía, disculpa si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiese hecho yo. La frustración era para conmigo y con el equipo. Perdona si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluido las respuestas en la zona mixta", escribió Luis.

Sofía, inmediatamente, agradeció y le dejó en claro el valor que tuvo las disculpas, además de pedirle si podía compartir las capturas para dar a conocer el noble actitud. Pero Luifa siguió excusándose: "Sé que no tenía necesidad, pero no me gustó como actué y quería decírtelo. Hace extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí".

"Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Te mando un saludo y nos vemos pronto". La próxima cita para el equipo del Oveja Hernández será el jueves 29 de julio a las 9 de la mañana ante España. Cerrará la fase de grupos contra Japón el 1° de agosto a las 1.40hs. Los dos primeros de cada zona accederán a cuartos de final y los dos mejores terceros.