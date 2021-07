El dramático momento que atravesó un familiar de Nadia Podoroska

La tía de la tenista argentina Nadia Podoroska fue asaltada en su domicilio de la ciudad de Rosario por delincuentes que la amenazaron con un arma, la ataron y le robaron dinero en efectivo y demás pertenencias. El hecho ocurrió ayer cerca de las 19 y el robo fue cometido por tres ladrones que irrumpieron en el edificio donde vive y trabaja, ubicado en Provincias Unidas al 700.

Allí, Silvina Ceconi, de 61 años y dueña de una óptica, fue abordada por los asaltantes que la esperaban en el garaje mientras ella cerraba la puerta del local contiguo a su departamento, según detalló a la Justicia. La redujeron a punta de pistola, la obligaron a dejarlos pasar a su departamento y una vez adentro uno de ellos la ató con precintos, mientras buscaban dinero y pertenencias.

En total, los ladrones se llevaron 150 mil pesos, 1.500 euros, una tablet y el celular de la mujer. "Ingresaron cuando abrí la puerta para irme a mi casa. Me encapucharon y me ataron las piernas y las manos. Me sacaron las llaves y se fueron hasta mi departamento. Fue la hora y media más larga de mi vida", dijo Silvina, en diálogo con Canal 3.

Poco después del asalto a su tía, la tenista rosarina saltó a la cancha 5 del estadio Ariake, donde quedó eliminada en tercera ronda al caer por 6-2 y 6-3 ante la española Paula Badosa, y ahora deberá enfocarse en el doble mixto. Será pareja de Horacio Zeballos, uno de los mejores doblistas del momento, y debutarán ante Ashleigh Barty, y John Peers.