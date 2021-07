Al borde del llanto y con la voz quebrada, Pignatiello lamentó su mal debut olímpico

Luego de sus grandes actuaciones en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, con dos medallas de plata, y en los Juegos Panamericanos Lima 2019, con tres medallas de oro, la joven nadadora argentina Delfina Pignatiello debutó este lunes en los Juegos Olímpicos y el resultado no fue el esperado.

Es que la nadadora de 21 años terminó última en su serie y novena en la clasificación, quedándose afuera de la final de los 1.500 metros libres, y se mostró muy afectada al asegurar que no era el resultado que esperaba.

Al borde del llanto, con la voz quebrada, Pignatiello empezó diciendo en diálogo con TyC Sports que "me quedo con todo el esfuerzo que hice en la preparación, que creo que es lo más importante después de la pandemia. Después de haber estado tantos meses parados, sin tener la posibilidad de entrenar, viendo como todas las rivales podían volver. Todo lo que maduré, todo lo que la cuarentena me enseñó, todo lo que me enseñó el proceso hasta acá, todas las barreras que atravesé, me quedo con todo eso".

Luego, aseguró que el resultado de hoy "no es el que yo esperaba, no es el que yo quería ni para el que yo había entrenado. Es un deporte muy duro y no siempre se dan los resultados, se pierde más de lo que se gana, eso lo estoy aprendiendo".

Finalmente, Pignatiello consideró que "ahora tengo que cambiar la cabeza porque me quedan los 800 metros. Si no se dio hoy, se dará otro día porque es así, es ser perseverante, consistente, trabajar duro por lo que uno sueña y cree, y en algún momento sí, los resultados se dan. Yo sé que había entrenado para más que esto y me venía sintiendo súper bien, pero no se medio. Simplemente no se me dio".