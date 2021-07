Riquelme rompió el silencio, destrozó a Tinelli y hubo palito para River

Juan Román Riquelme, el ídolo máximo de Boca y vicepresidente segundo de la entidad, llegó al estadio de Banfield en el micro de Boca en la previa de un partido inédito que afrontará el Xeneize con el plantel de la Reserva y con Battaglia como entrenador, tras el escándalo vivido en Brasil por Copa Libertadores. El ídolo no se guardó nada, habló de todos y le pegó a Marcelo Tinelli.

"El presidente de la Liga el día jueves a las nueve y media de la noche me mandó mensaje que cuando yo termine la entrevista con vos lo voy a mostrar, el señor Marcelo Tinelli me mandó mensaje diciendo que el sábado (los titulares) si daban negativo el PCR podían jugar el partido", reveló y respaldó el comunicado que emitió Boca el pasado jueves.

Y siguió: "Ayer, a las cuatro de la tarde me llama y me dice no pueden jugar... ¿Te parece serio? ¿Que jueguen ayer y jueguen hoy? Nosotros entendemos lo que nos pide el Gobierno, por eso seguimos encerrados hasta el martes. Es así. Pero a nosotros nos dijeron una cosa y luego se hizo otra".

"¿El martes con quién jugamos? ¿Hincha de quién es el presidente de la Liga? ¿Y el presidente de la Liga quién es? ¿Es muy difícil poner el partido el miércoles? Es sentido común, no hace falta ni pedir postergación... Fuimos a Brasil a representar al fútbol argentino, no a ganar plata. Tiene que haber un poquito de solidaridad. Pero esto es el fútbol argentino", continuó.

Además, le tiró un palito a River al decir "nunca vamos a hacer el papelón tan grande de no presentarnos", recordando el partido que no se presentó frente a Atlético Tucumán en el inicio de la pandemia y halagó a los juveniles que tendrá Battaglia a disposición para afrontar el duelo de la segunda fecha de la Liga Profesional.

"Los entrenadores que fueron jugadores de fútbol están enseñándole mucho a los chicos y ver el compromiso que tienen para querer jugar el partido de hoy es emocionante y sabemos que lo van a hacer de la mejor manera. Desde el primer día que llegamos estamos volviendo a ser un club de fútbol", cerró.