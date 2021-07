Turf: Macklin asoma como candidato para el Clásico Santo Patrono Santiago

Sólo restan tres días para la gran carrera del turf mendocino. El Santo Patrono Santiago está a la vuelta de la esquina y la carrera ya se palpita tanto dentro como fuera del Hipódromo.

Realizamos una breve encuesta con destacados profesionales de la actividad y sobre el total varios eligieron a Macklin como el favorito de la contienda. La buena noticia del día es que quedaron confirmadas las presencia de los destacados jockeys Juan Carlos Noriega y Gustavo Calvente, quienes arribarán el domingo a la provincia y tendrán algunas montas destacadas durante la reunión.

En fin, el hipódromo sigue vibrando al ritmo de la previa de su clásico más importante y los que más saben respondieron dos preguntas: ¿Quién gana el Santo Patrono Santiago y por qué? ¿Quiénes son los enemigos?

Enrique Rivamar (Cuidador)

1) Me gusta Macklin porque conoce esta cancha y es un gran caballos.

2) Los enemigos son Global Poderoso y Elmaestrodelarte.

Roberto Villalba (Cuidador)

1) Me gusta Pulpinello porque ganó una muy buena carrera luego de más de un año sin correr.

2) Los enemigos son Darth Vader y Elmaestrodelarte.

Walter Escudero (Jockey)

1) Yo corro a Vértigo Dubai que es un muy buen caballo y creo que tiene buenas chances. Los caballos bravos de la carrera son Macklin y Pulpinello.

2) Como enemigos veo a Vio Veces, Elmaestrodelarte y Global Poderoso.

Juan Aguirre (Hípica Total)

1) Para mi el favorito es Macklin, ganó el Vendimia con mucha solvencia y dejando buena impresión. Luego de esto tuvo buenas carreras en Buenos Aires. Ahora volvió a la provincia y en privado da muestras de que quiere dar pelea.

2) Los enemigos son Vertical Dubai y Global Poderoso. Cuentan con la desventaja de no haber corrido nunca en esta pista. Pero tienen grandes campañas en los máximos, incluso ganando hándicaps o clásicos.

Sebastián Cutugno (Revista Alma Burrera)

1) El candidato es Macklin porque ganó el Vendimia con mucha autoridad y se lo ve bien en privado.

2) Entre los locales el enemigo es Pulpinello y creo que son muy bravos también el sanjuanino Vio Veces y el cordobés Global Poderoso. Además, creo que el lote completo deberá cuidarse de Elmaestrodelarte que es el dueño de los mejores pergaminos de la carrera.

Daniel Gómez (Jockey)

1) Macklin, porque viene bien fogueado para esta carrera.

2) Elmaestrodelarte es un caballo muy noble.

Sergio Fernández (Jockey)

1) Me gusta el caballo mío (Pulpinello) porque llega muy bien.

2) El enemigo es Macklin, sin dudas.

Cristian López (Jockey)

1) El candidato es Macklin, porque anda muy bien y además ya ganó el Vendimia.

2) El enemigo debe estar por al lado de Pulpinello. Yo corro a Vio Veces y me gusta bastante.

Eduardo Antchagno (Cuidador)

1) Para mi el candidato en los papeles es Elmaestrodelarte porque estando bien de salud creo que está un escalón por encima de los demás.

2) Entre los enemigos destaco a Darth Vader porque está muy bien.

Rodrigo Agüero (Cuidador)

1) La carrera es muy brava pero me gusta mi caballo (Pindariano), que anda muy bien.

2) Los caballos a vencer son Macklin y Elmaestrodelarte.

Florindo Catapano (Cuidador)

1) Me gusta The Last Ilusion, a pesar de que no llega con los diez puntos, lo considero un gran caballo.

2) Como enemigos destaco a Global Poderoso, Macklin y Vertical Dubai.

A continuación los anotados y jockeys de la competencia:

10ma carrera – 2200 metros – 17 horas

Clásico: “Santo Patrono Santiago”

1-Optimist Boy (J. E. Alves S.)

2-Costanzo (C. S. González)

3-(Pindariano (G. Tempesti)

3ª-(The Last Ilusion (J. Cano)

4-Wedding Dubai (N. Aguirre)

5-Global Poderoso (G. Calvente)

6-(Cruzado de Olvido (G. García)

6ª-(Macklin (D. Gómez)

7-Elmaestrodelarte (J.C. Noriega)

8-Darth Vader (F. Quinteros)

9-Suban El Volumen (S. Quinteros)

10-Vio Veces (C. López)

11-Vertical Dubai (W. Escudero)

12-Pulpinello (S. Fernández)