Neymar y un mensaje muy particular para el "HDP" de Messi

Consumada la derrota de Brasil y la consagración de Argentina en la final de la Copa América, mientras todos los jugadores argentinos saltaban y gritaban "dale campeón", Lionel Messi se tomó un instante para abrazar a su amigo Neymar Junior, dejando una imagen que recorrió el mundo.

Luego, ambos compartieron una breve charla en el túnel hacia el vestuario y la foto de ambos también se volvió viral, ya que fue tomada como un símbolo de respeto y fair play en un deporte que muchas veces supera los límites de la violencia por rivalidades insólitas.

Por eso este domingo el 10 de Brasil quiso mandarle un mensaje al 10 de Argentina y lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram. Allí Neymar colgó el video del abrazo ya mencionado y escribió: "Perder me duele, me duele… es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir".

"Ayer cuando perdí fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que yo vi jugar. Mi amigo y hermano MESSI, estaba triste y le dije 'HDP me ganaste'. Estoy muy triste por haber perdido. ¡Pero este chico es increíble!", prosiguió el crack del PSG

"Tengo un gran respeto por lo que ha hecho por el fútbol y especialmente por mí. ¡¡¡¡ODIO PERDER !!!! Pero disfruta tu título, ¡el fútbol te estaba esperando para ese momento! FELICIDADES HERMANO HDP", cerró Neymar para su amigo Lionel Messi.