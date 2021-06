Todas malas para Boca: peligra la llegada de un refuerzo que daban por hecho

Nicolás Orsini parecía ser el primer refuerzo cerrado por Boca de cara a la segunda mitad de 2021, pero Nicolás Russo, presidente de Lanús, lo puso en duda. El Granate pretende sumar a Agustín Obando y Gonzalo Maroni a préstamo, pero no han podido hablar con los jugadores y todo podría quedar en nada.

"El pase de Orsini está trabado porque los dirigentes de Boca aún no nos autorizaron a hablar con los representante de Obando y Maroni para arreglar el contrato con los jugadores. Querían que se firme todo el lunes, pero nada se va a firmar hasta que Lanús pueda hablar con Obando y Maroni. Si no podemos hablar ni acordar con Obando y Maroni, Orsini no va a jugar a Boca", explicó.

Y aclaró: "Si están convencido en cederlos o no, es un tema de Boca. No se puede firmar por separado la operación. Por el delantero hubo un sondeo de Bologna, pero no tenemos la necesidad de vender. Si se hace la operación es porque es buena para Lanús, Orsini y Boca. Estamos muy conformes con él y si se va, tenemos que traer otro jugador en esa posición".

Más allá de lo de Orsini con Boca, Russo se refirió a la continuidad de Zubeldía. "Nosotros queremos que Zubeldía siga en Lanús por dos o tres años más. Su contrato vence en diciembre, pero nosotros queremos que siga", cerró dirigente del "Granate".