Barcelona vive un momento de tensión con una de sus figuras

Barcelona comenzará a actuar de forma contundente con los jugadores que deben marcharse este verano europeo y no aceptan ni una rebaja salarial ni una salida pactada favorable a todas las partes. Uno de ellos es Samuel Umtiti, que parece que no tiene ninguna intención de abandonar la entidad a pesar de ser uno de los descartes claros del área deportiva. Hay previsto una cumbre inminente para dejarle claro que no cuenta y que debería pactarse una rebaja de emolumentos para tener oportunidad de continuar su carrera en otro club.

La idea del Barça es encontrar acomodo a un Umtiti que no ha sido el mismo a causa de sus problemas en la rodilla. Ronald Koeman intentó recuperar al francés, pero sus actuaciones dejaron claro que no estuvo al nivel exigido, por lo que acabó prácticamente en el ostracismo. Umtiti ha ido mejor en su recuperación, pero está a años luz del rendimiento que dio tras su fichaje por el Olympique de Lyon.

Umtiti, enrocado

El Barça ya le comunicó a Umtiti y su entorno que debían buscarse equipo a finales de la pasada temporada. Como sucedió en el verano anterior, parece que el francés ha hecho oídos sordos a esta petición y no tiene ninguna intención de escuchar ofertas. Su claro argumento es que tiene contrato firmado con el club hasta junio del 2023. En aquel entonces, el francés supo jugar con su cláusula de rescisión, que era de 60 millones de euros y una supuesta oferta del Manchester United para conseguir una de las fichas más altas de la plantilla. Tiempo después, esa renovación ha quedado como un negocio pésimo a causa del rendimiento que ha dado el francés en las últimas temporadas.

Y, precisamente, ese contrato es el que el Barça quiere retocar a toda costa entendiendo las circunstancias especiales de Umtiti a causa de sus problemas en la rodilla. El club le propondrá una gran rebaja salarial con el objetivo de que haya algún equipo que pueda darle acomodo este curso. Y es que en Francia hay varios clubs que han preguntado por él, pero solo estarían dispuestos a pujar por una cesión en unas cifras de salario razonables. Umtiti, por el momento, no quiere ni oír hablar de ofertas ni de una posible rebaja de emolumentos.

Buena voluntad del club

La idea del Barça es intentar pactar con Umtiti y su entorno una salida favorable para todas las partes, pero todo dependerá de la respuesta del jugador. El club blaugrana comienza a estar harto ya de la postura del futbolista y, en estos momentos, no se descarta que se tomen algún tipo de medidas drásticas si el central sigue cerrado en banda. El club ya ha estudiado las posibles vías legales a seguir y todo está encima de la mesa, incluso la rescisión, aunque la intención e la entidad blaugrana pasa por llegar a una solución con la mejor voluntad posible.

Sin protagonismo

El Barça necesita que Samuel Umtiti salga y tener la posibilidad de ahorrarse su ficha. El francés, ahora mismo, sería el quinto central por lo que tendría muchísimo menos protagonismo que en la temporada anterior. Olympique de Lyon y de Marsella preguntaron por su situación a pesar de las reticencias que causa su rodilla, pero todas las negociaciones están congeladas hasta que el futbolista dé su OK a las intenciones del club blaugrana. El verano pasado, ya hubo un acercamiento de la Roma pero nada fue posible ante el ‘no’ rotundo del francés de salir del Camp Nou.

El club busca otro defensa con jerarquía

Si las negociaciones con Umtiti acaban bien, el Barça sí podría plantearse el fichaje de un central. El club va paso a paso y, a parte de Umtiti, se está trabajando en la salida de otro central. En el club blaugrana están convencidos de que se necesita a otro central de máxima jerarquía para poder afrontar la temporada con garantías. Todo dependerá de las gestiones que se realicen en las próximas semanas, aunque queda claro que la Eurocopa está paralizando el mercado y todo puede quedar ya para finales de julio.