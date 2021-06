Los Tordos aplastó a Mendoza y es el nuevo líder del certamen

Se disputó la 4ta fecha del Torneo Provincial de la URC con dos partidos muy diferentes: En el Carril Urquiza, Los Tordos vencieron claramente a Mendoza Rugby, por 47 a 20, y pasó a liderar el torneo teniendo en cuenta que quien llegó como puntero, Liceo, tuvo fecha libre.

En el primer tiempo comenzaron ganando los locales. Tuvieron mayor posesión, mucha efectividad, y de esta manera se fueron al descanso con una ventaja de 19 a 3.

Al comenzar la segunda parte, Los Blancos levantaron y se pusieron a tiro de igualar las acciones pero los locales aprovecharon los errores visitantes para sumar tries, el último de muy buena factura, a puro had off, por medio del pilar Martín Santiago.

La diferencia era amplia, 47 a 20 que le sirvió a Los Azulgranas para sumar bonus y llegar a la cima del torneo. En Carrodilla se midieron Marista y Teqüé, ambos necesitados de una victoria. El partido fue muy disputado, casi siempre Los Curas fueron arriba en el tanteador por un punto y así terminó el encuentro, 31 a 30 fue el triunfo de los locales.

Posiciones:

Los Tordos 15 puntos, Liceo 12, Marista 5, Teqüé 5 y Mendoza 1

Fotos: Gentileza Maxi Paz y Marcelo Garitaonandía