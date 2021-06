Juegos Olímpicos: Batista y un duro reproche a Boca por Carlos Izquierdoz

El director técnico de la Selección argentina Sub 23, Fernando Batista, está definiendo la lista para disputar los Juegos Olímpicos de Tokio y uno de los elegidos para buscar la tercera medalla dorada de la historia era el defensor Carlos Izquierdoz, como uno de los mayores que permite el reglamento, sin embargo Boca Juniors le bajó el pulgar y el entrenador manifestó su malestar.

"Me enteré que había hablado con el club y, como tenían la Libertadores, no lo iban a ceder en caso de que yo haga una citación formal", expresó el entrenador, quien ya había llamado al zaguero para avisarle que sería tenido en cuenta.

Batista dijo que se pone "del lado del jugador" y apuntó contra el Xeneize. "Me cuesta entenderlo. Cada uno defiende sus cosas. Acá defiendo a la Selección Argentina. Vamos a unos Juegos Olímpicos, me cuesta entender cómo no le dan la posibilidad a un jugador de ponerse la camiseta de la Selección", afirmó.

"Para Carlos era una oportunidad muy linda ir a unos Juegos Olímpicos a su edad. Lamentablemente, tiene compromisos con su propio club", agregó el Bocha en diálogo con radio Continental.

Por otra parte, dejó en claro que el problema sobre la citación de jugadores para la cita olímpica "no es de ahora". "Me gusta valorar a los dirigentes que no tuvieron problemas. No soy yo quien va a arreglar ese tema. Viene de hace bastante", dijo.

En ese sentido, también recordó otros casos, como la negativa de Red Bull Salzburg de ceder a Nicolás Capaldo: "Fue una lástima. Lo teníamos en cuenta. No sabíamos todavía. Cuando armamos la lista él todavía era jugador de Boca. Su nuevo club decidió que no venga. También tuvimos el caso de Balerdi, Senesi, Matías Zaracho. Es una lástima porque son jugadores importantes".