Furor en las redes: a 35 años, así se volvió a gritar el gol de Maradona a los ingleses

El 22 de junio de 1986 Argentina avanzó a semifinales del Mundial de México al superar por 2 a 1 a Inglaterra. A las 16.09, Diego Armando Maradona marcaba el mejor gol de la historia de la Copa del Mundo dejando en el camino a medio equipo rival y pasando a la historia para siempre, coronando todo en la final ante Alemania.

Hoy, por iniciativa de la AFA, a la misma hora se gritó nuevamente el gol para celebrar los 35 años de aquella gesta que todavía emociona, incluso a los que no lo recuerdan porque eran muy chicos y a los que no lo vieron porque no habían nacido.

#GritaloPorD10S fue el hashtag que inundó Twitter y allí miles de usuarios hicieron tendencia el gol del Diego a los ingleses, demostrando que el recuerdo está más vivo que nunca.

La AFA, algunos clubes de Primera, figuras del deporte como Javier Mascherano o Gabriela Sabatini, y del espectáculo como Andrés Ciro Martínez, se prendieron a la iniciativa.

Así se vivió:

#GritaloPorD10S



Volvamos a gritarlo todos, que se escuche hasta el cielo.



A 35 años del mejor gol de la historia uD83DuDE0D pic.twitter.com/P0t6YWyqb7 — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) June 22, 2021