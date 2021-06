A qué hora es la clasificación de la Fórmula 1 y cómo verla en vivo

Mañana por la mañana se correrá el Gran Premio de Francia de la Fórmula 1. Como antesala, hoy se corre el último ensayo libre y la clasificación para conocer el orden de salida.

Desde las 10, los pilotos irán en busca de la pole. El evento podrá verse por las pantallas de ESPN y DirecTV GO.

Además, desde las 9 se corre la clasificación del Moto GP, que también tendrá mañana su carrera, pero en tierras alemanas.

Agenda completa

SÁBADO 19 DE JUNIO

NBA - PLAYOFFS

21:30 Brooklyn Nets vs Milwaukee

MLS (MAJOR LEAGUE SOCCER)

20:30 Toronto FC vs Orlando City

20:30 New York City vs New England Revolution

21:30 DC United vs Inter Miami DIRECTV GO ESPN Extra

21:30 FC Dallas vs Minnesota United

22:00 Los Angeles Galaxy vs Seattle Sounders

23:55 Los Angeles FC vs Houston Dynamo

BOXEO DE PRIMERA

22:00 Juan Javier Carrasco vs Daniel Alejandro Combi TYC SPORTS

UFC

20:00 The Korean Zombie vs Dan Ige DIRECTV GO ESPN

BRASILEIRAO

21:00 Flamengo vs Bragantino

ESPN KNOCKOUT

22:00 Lopez vs Kambosos Jr. ESPN 2

ATP 500 - QUEEN'S

07:00 Semifinales DIRECTV GO ESPN 2

MOTO GP - ALEMANIA

09:00 Clasificación DIRECTV GO ESPN

PREMIERSHIP INGLESA

09:25 Bristol Rugby vs Harlequins DIRECTV GO ESPN 3

12:25 Chiefs vs Sharks DIRECTV GO ESPN 3

F1 | GP FRANCIA

07:00 Prácticas 3 DIRECTV GO ESPN

10:00 Clasificación DIRECTV GO ESPN

EUROCOPA

10:00 Hungría vs Francia DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610

13:00 Portugal vs Alemania DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610 TNT SPORTS

16:00 España vs Polonia DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1610 TNT SPORTS

GOLF - US OPEN

14:00 Tercera Ronda DIRECTV GO ESPN 2

MAJOR LEAGUE RUGBY

15:30 New York vs Utah Warriors DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613

17:30 Toronto Arrows vs NOLA Gold DIRECTV GO DIRECTV SPORTS + / 1613

21:00 Rugby ATL vs Houston SaberCats

23:00 San Diego Legion vs LA Gilitins

TOP 14 DE FRANCIA

15:45 Stade Toulousain vs Bordeaux Begles DIRECTV GO ESPN 3

ESPORTS: APERTURA LAS

18:00 La Liga Pro DIRECTV GO DIRECTV SPORTS / 1619

FIBA AMERICUP FEMENINA

19:00 Tercer Puesto DIRECTV GO DIRECTV SPORTS 2 / 1612

22:00 Final DIRECTV GO DIRECTV SPORTS 2 / 1612

TÍTULO MUNDIAL MEDIANO CMB

22:00J ermall Charlo vs Juan Macias Montiel DIRECTV GO ESPN 3

TÍTULO MUNDIAL SUPERPLUMA (WBO)

23:30 Micaela Mayer vs Érica Farías SPACE