Sergio Ramos sobre la posibilidad de llegar al Barcelona

Apenas tardó unos segundos Sergio Ramos en romperse delante de su mujer, sus cuatro hijos y familiares, pendientes de sus palabras.

"Ha llegado el momento, uno de los más difíciles de mi vida, ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mis padres, de mis hermanos siendo un niño con 19 años y hoy tengo una maravillosa familia. Llegué estando muy unidos y así seguimos hoy. Quiero agradecer a mi familia en primer lugar, son los primeros actores, en las buenas y en las malas".

Se le amontonaron los recuerdos y le costó un mundo seguir. No le ha sido fácil a Ramos decir adiós al Madrid y al Madrid despedirse de Ramos. Pero Florentino ya sabe lo que es cerrar la etapa de Cristiano y Ramos, dos símbolos del madridismo, como presidente. El central, tras 22 títulos, 671 partidos y 16 años como capitán. Un adiós que tuvo una puesta en escena discreta como ocurre a menudo con Florentino.

Al presidente le gusta la ostentación en las presentaciones y la solemnidad en las despedidas. Sin periodistas, sin preguntas incómodas, sin ruido. Florentino quería una despedida cordial, pero que no sonara a final. Y Ramos recogió el guante: "Quiero agradecer a mi club, al presidente y a mis compañeros todo el cariño que me han dado. Para mí sois como familia. Es inevitable emocionarse, son muchos años aquí", empezó diciendo.

"Me hubiera gustado despedirme en el Bernabéu de la afición. Gracias al Madrid, siempre lo llevaré en el corazón. Son 22 títulos con mucho esfuerzo y dedicación, que es lo que requiere el Madrid. Se cierra una etapa única, nada volverá a ser lo que he vivido aquí, pero también se abre otra de ilusión de querer demostrar y añadir algún título más a mi palmarés. Esto es un hasta luego, porque tarde o temprano volveré".

Sobre ese futuro no dio muchas pistas, en la rueda de prensa posterior, aunque dejó algo claro: el Barça no es una opción.

"No hemos pensado en ningún equipo. A partir de enero es cierto que ha habido alguna que otra llamada, pero en ningún momento he tenido en mente salir del Madrid. A partir de ahora buscaremos una buena opción. El Sevilla es el otro club de mi vida, pero a día de hoy no contemplo dicha opción. Y sobre el Barça, es un no rotundo mi respuesta a si jugaría en el Barça. Es un no igual de grande que el nuevo Bernabéu".