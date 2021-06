Turf: Pulpinello fue el abanderado de una tarde para recordar

El turf de Mendoza volvió a la pista y lo hizo de gran manera. Un total de doce competencias conformaron una programación de lujo, la cual además contó con la participación de caballos de la provincia, más San Juan y San Luis (en muy buenos números). La perla negra de la reunión fue nuevamente el atraso en los horarios. La jornada terminó con más de 40 minutos de retraso debido a un problema en la sala de cómputos que se generó después de la quinta carrera y tardó mucho tiempo en ser resuelto.

La prueba central del día tuvo como gran ganador al bueno de Pulpinello. El hijo de Sixties Icon parece haber recuperado su salud (suele tener problemas en una entrecuerda) y regresó a la pista para demostrar sus buenas condiciones. El Sixties Icon no corría desde diciembre de 2020, pero la reprise no fue un gran escollo para su victoria de hoy. El ganador vino alternando entre el cuarto y el quinto lugar, mientras Constanzo y Suban El Volumen escapaban en la vanguardia. Antes de ingresar en la recta final se puso cerca de la punta, para terminar dominando a Vio Veces (que fue segundo) y Optimist Boy (que fue tercero en una gran carrera).

Excelente victoria y retorno a la pista de uno de los mejores caballos del medio. El ahora representante de la caballeriza Virgen de Lourdes contó con una excelente conducción de Sergio Fernández y quedó en óptimas condiciones para el Clásico “Santo Patrono Santiago” del mes que viene.

UN “FORASTERO” EN EL CLÁSICO CORTO

Eolia Cat (Hurricane Cat) con la monta de Daniel Rómulo Padilla, se terminó adjudicando el Clásico “Cabildo Abierto” disputado sobre 1100 metros. El puntano venía de ganar en cuatro de sus últimas cinco actuaciones en el Hipódromo La Plata y trajo toda su categoría a la provincia. Al final terminó venciendo por tres cuerpos a Urban Legend (que corrió como un león) en el tiempo de 1’ 5” 2/5 para once cuadras.

KING CANDY EN RÉCORD

El también puntano King Candy (Sidney’s Candy) fue otra de las grandes figuras de la reunión. En primera instancia porque se quedó con un clásico bravísimo disputado sobre 600 metros y luego porque impuso un nuevo récord para esta distancia (31” 4/5). King Candy, famoso en el interior por algunas de sus hazañas, también contó con la acertada conducción de ese buen jinete de nombre Daniel Padilla y defendió los colores de la caballeriza Theo de San Luis.

EL DOCTOR EN EL CLÁSICO “JUAN CARLOS PETRELLI”

El Doctor, también proveniente de San Luis, se quedó con el clásico de 300 metros. El tordillo fue llevado al triunfo por Diego Da Silva Silveira (un jockey cuadrero de renombre) que fue otra de las figuras que hoy participó de la gran jornada de carreras de Mendoza. El Doctor venció por un cuerpo a Cicatriz, mientras que tercero fue Beztly Freud y empleó un tiempo de 16” 2/5 para 300 metros (igualó récord).

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura destacada quedará en poder del experimentado Sergio Fernández, quien redondeó un gran doblete. Arrancó ganando con Pulpinello en el clásico en su doble labor de jockey y cuidador y completó su buena tarde imponiéndose (en muy buena faena) con Halley en la undécima del día. Felicitaciones, Gringuito…

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputará el 27 de Junio.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “RAÚL ADRIAZOLA” - (Extraoficial) – 225 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° QUE GRAN GOLPE 60 L. Escudero

2° EINOR 58 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

3° DALE RAMÓN 60 S. Calderón ¾ cpo

4° DON ELÍAS 60 A. Bonada 4 cpos

5° ASDRUBAL 58 C. López 1 cpo

6° SOÑADORA 58 R. Camiletti pczo

U° VENTARRÓN 61 M. Hurtado ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 9,95. Dividendo de la Combinada: $ 5,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 9,30. Dividendo de la Trifecta: $ 856,05. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: M. Pérez. Stud: Los Corderos.

2da carrera

Premio: “HOMENAJE SR. JUAN CEPPI” - (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EASING AND GLORY 60 A. Miranda

2° COMPLICADO 58 R. Camiletti 4 cpos

3° ALMENDRERO 60 O. Salvo ¾ cpo

4° CAHUAPANA 58 J. E. Alves S. pczo

5° EMMSAGITARIO 58 S. Fernández ¾ cpo

U° CRAZY RULER 58 E. Sosa 3 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 49,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 117,55. Dividendo de la Trifecta: $ 222,95. Tiempo: 32” 2/5. Cuidador: J. Rodríguez. Stud: Francesca, Juan Bautista y Guille.

3 ra carrera

Clásico: “JOSÉ MALUF” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ER PIJAMA PARTY 58 R. Camiletti

2° DON CACHO (*) 58 S. Fernández pczo

3° SHORE CLUB 59 L. Escudero ½ cpo

4° PEGAZO 58 D. Silveira Da Silva 1 cpo

5° MANSO AMIGO 58 J. E. Alves S. ½ cbza

U° LC HIDDIN FROM SIGNED 60 O. Salvo (**) 1 cpo

(*) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

(**) Reclamó contra el ganador y no prosperó.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,25. Dividendo de la Combinada: $ 13,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,85. Dividendo de la Trifecta: $ 19,85. Tiempo: 17”. Cuidador: E. Martínez. Stud: Los Herederos.

4 ta carrera

Clásico: “HOMENAJE QUITO PELAYES” – (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° KING CANDY 58 D. Padilla

2° DISTINGUIDO DUBAI 58 J. E. Alves S. pczo

3° TAMAGOCHI 58 E. Sosa hocico

U° WHO MADE WHO 56 R. Becerra 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 12,65. Tiempo: 31” 4/5 (Récord). Cuidador: L. Aguirre. Stud: Don Theo (San Luis).

5 ta carrera

Premio: “REVISTA PASIÓN X EL TURF” – (Cat. Interior) – 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° CAOS PLANAR 57 J. E. Alves S.

2° QUINTIN STRIPES 57 C. López 1 ½ cpos

3° DOM LUI 53 F. Campos 4 cpos

4° AIRE PURO 56 D. Ledesma 5 cpos

5° STRIKE FORCE 54 J. Gómez 1 cpo

6° SOLO YO Y TU 52 E. Sosa ½ cpo

7° STORM TITTLE 55 W. Escudero ¾ cpo

8° GLORIOUS RECIT 60 A. Miranda 1 cpo

9° INTENCIONADO BOY 57 S. Quinteros 3 cpos

U° LUZ DE ARAUCO 55 R. Camiletti 4 cpos

No corrieron: (3) TUFILARO, (7) TEXANO CAP. Dividendo del Ganador: $ 3,20. Dividendo de la Combinada: $ 5,10. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,50. Dividendo de la Trifecta: no tuvo aciertos. Apuesta Triple: fue anulada. Tiempo: 1’ 5” 3/5. Por: True Cause y Caótica, de 3 años. Cuidador: M. Olmos. Stud: Nueva Ilusión.

6ta carrera

Premio: “UTTA – DÍA NAC. DEL TRABAJADOR DEL TURF” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MAKYMAN 53 F. Campos

2° MENEAO RYE 56 D. Ledesma pczo

3° CAZCABEL 54 W. Escudero 1 ½ cpos

4° NAVIGATORE 57 S. Fernández ¾ cpo

5° LISBON 53 J. Gómez v/mínima

6° VINO TINTO RUNNER 55 E. Sosa cbza

7° BEATOUS 54 N. Aguirre ½ cpo

8° CANDIDATE IN 57 J. E. Alves S. 1 cpo

U° SAXOFONE 55 S. Quinteros 4 cpos

No corrieron: (8) BARBERINO, (9) FALL AWAY. Dividendo del Ganador: $ 3,70. Dividendo de la Combinada: $ 99,80. Dividendo de la Imperfecta: $ 78,70. Dividendo de la Trifecta: $ 1045,85. Apuesta Triple: $ Tiempo: 1’ 38” 4/5. Por: Bogeyman e Ixa Buri, de 3 años. Cuidador: E. Rivamar. Stud: Los Nísperos.

7 ma carrera

Clásico: “CABILDO ABIERTO – COPA: OSCAR ZAVALA” - (Cat. Interior) - 1100 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EOLIA CAT 59.5 D. Padilla

2° URBAN LEGEND 59.5 W. Escudero 3 cpos

3° KING RULER 59.5 S. Fernández ½ cpo

4° CARRY CITY59.5 J. E. Alves S. 4 cpos

5° R’ HONOUR 59 I. Ojeda ¾ cpo

U° KNOCK SOL 59.5 R. Camiletti ¾ cpo

No corrieron: (4) SINAN, (4ª) JOHNDORY, (6) LOS PASOS. Dividendo del Ganador: $ 3,05. Dividendo de la Combinada: $ 86,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,05. Dividendo de la Trifecta: $ 51,15. Tiempo: 1’ 5” 2/5. Por: Hurricane Cat y Roman Gale, de 6 años. Cuidador: A. Lorenzo. Stud: Theo (San Luis).

8va carrera

Clásico: “JUAN CARLOS PETRELLI” – (Extraoficial) - 300 metros

1° EL DOCTOR 58 D. Da Silva S.

2° CICATRIZ 59 F. Riquelme 1 cpo

3° BEAZTLY FREUD 58 R. Becerra ½ cbza

4° VALENTINA 59 L. Escudero 2 cpos

(*) FANTÁSTICO 60 M. Junco

(*) Dio por tierra a su jinete a 100 metros de la largada.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 6,95. Dividendo de la Combinada: $ 73,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 50,40. Tiempo: 16” 2/5 (Igualó récord). Cuidador: H. Becerra. Stud: Los Amigos (San Luis).

9na carrera

Clásico: “25 DE MAYO – COPA REVISTA DEL TURF ARGENTINO” – (Cat. Interior) - 2000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PULPINELLO 60 S. Fernández

2° VIO VECES 60 C. López 1 ½ cpos

3° OPTIMIST BOY 59.5 W. Escudero pczo

4° EL RETADOR 60 I. Ojeda 17 cpos

5° CONSTANZO 60 E. Sosa 5 cpos

U° SUBAN EL VOLUMEN 60 J. Gómez s/aprec.

No corrieron: (3) MUÑECO BANKER, (5) ORPOR, (6) BLESSED MIX, (10) INCA BOY . Dividendo del Ganador: $ 4,20. Dividendo de la Combinada: $ 13,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 2. Dividendo de la Trifecta: $ 26,95. Tiempo: 2’ 4” 2/5. Por: Sixties Icon y Pera, de 6 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: Virgen de Lourdes.

10 ma carrera

Premio: “REVISTA ALMA BURRERA” – (Cat. Interior) - 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° WEDDING DUBAI 54 N. Aguirre

2° LA MONDRIAN 55 R. Camiletti 4 ½ cpos

3° BRUJITA LIZARDI 55 J. Gómez 1 ½ cpos

4° EVERLIGHT 55 W. Escudero 1 ½ cpos

5° TRIP TO VENEZIA 55 S. Quinteros 2 ½ cpos

U° SIMBOLISTA 54 E. Sosa ½ cpo

No corrieron: (1) MARIAVIRA, (6) BONIFATIA, (8) MARGARETHA ZELLE. Dividendo del Ganador: $ 2. Dividendo de la Combinada: $ 72,25. Dividendo de la Imperfecta: $ 10,90. Tiempo: 1’ 19” 2/5. Por: E. Dubai y Weed, de 4 años. Cuidador: F. Chaca. Stud: Difunta Correa.

11 ma carrera

Premio: “EL RELATOR / NOTICIAS DE TURF” - (Categoría Interior) - 1400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° HALLEY 57 S. Fernández

2° GARDENIA REC 51 E. Sosa ½ cpo

3° TAQUÍN DORADO 53 J. Gómez 3 cpos

4° MORE EASY 57 S. Quinteros ¾ cpo

5° STAY VESTIDO 54 N. Aguirre ½ cpo

U° MS PRIYANCA 53 F. Campos 4 cpos

No corrieron: (3) HURACÁN DE AGUA. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 15,20. Dividendo de la Imperfecta: $ 5,40. Dividendo de la Trifecta: $ 105,80. Tiempo: 1’ 26” 2/5. Por: Indy Point y Galactic Girl, de 4 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: Los Tres Amigos.

12 ma carrera

Clásico: “DANIEL MUT” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° PAZ DE LOS ANDES 61 O. Flores

2° DON CIPRIANO 58 J. E. Alves S. 1 ½ cpos

3° FAST FORWARD 58 R. Zapata 2 ½ cpos

4° MI NEGRO 58 S. Fernández ½ cpo

5° HEL LINYERA 58 N. Aguirre pczo

U° CUPERLY 60 A. Miranda ½ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 5,20. Dividendo de la Combinada: $ 14,60. Didvidendo de la Imperfecta: $ 2,05. Dividendo de la Trifecta: $ 42,70. Tiempo: 21” 1/5 (Igualó récord). Cuidador: J. Flores. Stud: Patas Alegres (San Juan).