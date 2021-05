Barcelona se centra en la contratación de un delantero top

La planificación del nuevo Barça ya comienza a estar clara. El club sondeó el regreso de Neymar ante la disponibilidad del jugador, pero su renuncia final a abrir una guerra con el PSG y renovar, ha hecho que toda la maquinaria se centre en la llegada de un delantero centro de primerísimo nivel. Haaland es el fichaje estratégico deseado y en el club hay serias esperanzas a encarrilar la operación a pesar de la negativa del Dortmund en venderle. Lautaro sería ya casi el único plan B ante la falta de consenso que genera un Harry Kane, que estaba dispuesto a venir al Camp Nou.

Haaland es el gran anhelo.

La nueva área deportiva del Barça tiene claro que se debe implementar una segunda revolución en el equipo. Tras la debacle ante el Bayern en la Champions del año pasado, se tomaron decisiones importantes pero la remodelación se quedó a medias por la falta de recursos económicos. Sí que es cierto que buena parte de los deberes ya se hicieron y el equipo ha reaccionado aunque le falta un paso más para competir verdaderamente en Europa. Y ahora es el momento de elevar el nivel.

El Barça se plantea refuerzos en todas las líneas. Atrás llegarán un mínimo de dos piezas. Un lateral y uno o dos centrales. Eric García es el más avanzado. Para el centro del campo, el club busca un mediocentro del perfil de Busquets. Debe ser joven y que pueda llegar con un coste mínimo. Y arriba sí que habrá modificaciones porque se remodelará por completo la delantera. Depay está ya casi firmado, mientras se negocia con el Kun Agüero. El Barça priorizaba el fichaje de un 'nueve', pero el ofrecimiento de Neymar paralizó cualquier gestión. Ahora, Laporta ya tiene las manos libres y se han puesto manos a la obra para reforzar al equipo con un delantero que pueda marcar una época.

El nombre elegido es el de Erling Haaland. El delantero del Borussia Dortmund gusta por juventud, por capacidad goleadora y porque los técnicos creen que su perfil puede ser clave para el Barça de futuro. Es un fichaje estratégico ya que se trata de una de las dos estrellas emergentes del fútbol mundial. El Barça sabe que será una operación dura porque el Dortmund no desea vender, pero su cláusula para poder salir en verano del 2022 por 75 millones de euros facilitan las cosas. Creen que los alemanes acabarán abriendo las puertas y el Barça se siente muy bien posicionado con su entorno.

La operación Haaland es millonaria y debería verse acompañado por alguna salida. Braithwaite no seguirá y se hará todo lo posible por colocar a Coutinho de manera ya definitiva. Queda por saber lo que sucederá con Dembélé, que por ahora no desea renovar su contrato. En estos momentos su continuidad es complicadísima. Haaland puede costar unos 130 millones de euros y la ficha del jugador, en principio, no debería ser problema. Es una negociación que se prevé larga y complicada, por lo que el club también baraja otras opciones.

El Kun en agenda

La primera es Lautaro Martínez. El futbolista ha cambiado de agentes, pero sigue muy, muy controlado. En el club tienen claro que Lautaro desea fichar por el Barça y más si Leo Messi acaba renovando su contrato. Y el Inter quiere vender. Se abrirían posibles fórmulas de intercambio y parece que la operación económicería viable. Es indudable que el Barça prefiere a Haaland, pero Lautaro hecho una temporada encomiable en el Inter y es un valor al alza.

Con quien también se contactó es con Harry Kane. El futbolista ya ha pedido al Tottenham que lo venda porque quiere competir por títulos importantes. El Manchester United está dispuesto a pagar 20 millones de euros, pero en el Tottenham prefieren no reforzar a u rival directo. El entorno del jugador ha hablado con el Barça, pero no hay consenso en el club por la difícil adaptación que tienen los jugadores ingleses a España. Pronto se tomarán decisiones, pero queda claro que vendrá un nueve top.