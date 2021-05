La chicana del arquero de Boca para ¿River?

El arquero de Boca Juniors, Agustín Rossi, valoró el haber llegado con su equipo a semifinales de la Copa de la Liga profesional, al señalar que "mientras muchos estaban de vacaciones, nosotros jugábamos en semifinales", tras la derrota por penales 4 a 2 ante Racing, luego de igualar 0 a 0.



El guardavalla, que detuvo el penal ejecutado por Fabricio Domínguez, tras la eliminación del último campeón argentino dijo que "hay bronca pero no reproches. Hicimos un buen partido en general y lo buscamos, pero no se pudo dar".



Después se refirió al juego que propició hoy su adversario: "Se metieron todos atrás, y nosotros no aprovechamos las dos o tres situaciones que tuvimos".



Sobre la definición por penales expresó que "traté de decidir adentro de la cancha. no me fijé en los penales anteriores, porque habían pateado mucho", cerró.



Boca quedó eliminado ante Racing en la definición por penales (4-2) luego de empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario de la primera semifinal de la Copa de la Liga profesional, disputada en el estadio Bicentenario de San Juan.



El plantel que dirige Miguel Russo regresará hoy mismo a Buenos Aires y comenzará mañana sus vacaciones. Todavía no hay fecha de regreso para comenzar la próxima pretemporada.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Agustín Rossi contuvo uno de los penales en la tanda: "Fue un partido donde ellos se metieron atrás y nos costó entrar"#RACBOCxTNTsports pic.twitter.com/pFUA1sZkHG — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 31, 2021