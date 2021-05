Passarella rompió el silencio sobre Maradona y apuntó contra River

Daniel Passarella, uno de los ausentes en el video del aniversario 120 de River Plate, aseguró que no le dio "importancia" pero remarcó que "tal vez debería haber estado".

El exjugador, DT y presidente del Millonario brindó una entrevista con el diario La Tercera, de Chile, donde fue consultado por su llamativa ausencia en el video que publicó el club el pasado 25 de mayo en el marco del aniversario 120.

"Vi el video que hicieron… No sé, no le di mucha importancia. Pienso que sí, tal vez debería haber estado, pero no sé", fue la respuesta de Passarella ante la consulta sobre si había extrañado el saludo de River por su cumpleaños número 68 que coincide con la fecha del fundación del club.

Sobre Diego Maradona

Luego de varios meses sin declaraciones públicas, uno de los grandes referentes del fútbol argentino se refirió al fallecimiento de Diego Armando Maradona.

"Fue muy triste, todavía el país está acongojado por lo que pasó. Es la vida, así como viene hay que tomarla. No sorprendió tanto a la gente porque estuvo 15 ó 20 días en una situación complicada de salud y se fue agrandando más. No fue una cosa de golpe, fue una lástima, una tragedia", expresó.

"Tuve la suerte de jugar con él, era increíble, pensaba dos tiempos antes que el resto", agregó el campeón mundial en 1978 y 1986.

Sobre su carrera como DT

A 14 años de su última experiencia como DT, Passarella no descartó volver a trabajar y reveló que estuvo cerca de arreglar con la Universidad de Chile hace un tiempo.

"Volveré cuando me llame un club o una Selección serios, que no empiece la conversación por la plata que quiero ganar. Que el diálogo se inicie con el proyecto que voy a presentar", aseguró.