¿Qué dijo Abreu sobre el penal picado de Cardona en el Boca - River?

Luego del diluvio de críticas tanto de los hinchas de Boca como de River que recibió Edwin Cardona por picar su penal en el Superclásico, finalmente hubo alguien, además del plantel xeneize y Juan Román Riquelme, que salió a defenderlo a muerte. Y no un futbolista cualquiera, sino una voz más que autorizada como Sebastián Abreu.

El experimentado delantero uruguayo de 44 años, autor de una vaselina histórica que le permitió a Uruguay vencer a Ghana y clasificarse a las semifinales de Mundial de Sudáfrica 2010, bancó al volante colombiano por su definición el último domingo: "Era un partido clásico, con la importancia que tiene, con la historia que tiene y ésa era su manera de colocar a Boca como ganador y dejando su marca de calidad".

Además, el Loco descartó la idea de que el N°10 azul y oro lo haya hecho subestimando al joven Leo Díaz, que hizo su debut esa tarde en el Millonario: "¿El análisis que hizo fue que era un pibe que llamaron a última hora o que era River el que estaba enfrente?".

Por otro lado, Abreu no aceptó que Cardona haya se haya arrepentido y pedido perdón por su ejecución que terminó en las manos del arquero riverplatense: "No estoy de acuerdo con el pedido de disculpas, con victimizarse con estas situaciones, cuando son tomas de decisiones deportivas. Está dentro de las reglas. No debió hacerlo. Porque cuando va otro, le mete un fierrazo y la saca del estadio, ¿por qué no pide disculpas también?".

Y continuó, en diálogo con ESPN: "Son opciones, decisiones, no hay que hacer un circo tipo velatorio por un penal. La personalidad en el fútbol no pasa por trabar por la cabeza o romperle el arco".

Por último, el atacante, que ya suma 31 equipos a lo largo de su carrera y ostenta un récord inalcanzable en el fútbol mundial, descartó la idea de que si Boca no pasaba, Cardona se tenía que ir: "Desde hace mucho tiempo tomamos como vida o muerte un deporte que tiene que ser para disfrutar. Con responsabilidad, pero sin quitarle lo más sagrado: que es la impronta natural". Y concluyó: "Es lo misma boludez que cuando vas ganando tirás un sombrerito y un caño y el rival se enoja con vos. Y... bancatelá si estás perdiendo 3 a 0. Calentate con tu equipo que estás perdiendo por tres goles, no con el que te tira un caño".