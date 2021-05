Tim Duncan ingresó al Salón de la Fama y le agradeció a Emanuel Ginobili

El exalero Tim Duncan, ganador de cinco anillos de la NBA con San Antonio Spurs, agradeció anoche a su excompañero y amigo Emanuel Ginobili en su discurso de ingreso al Salón de la Fama del básquetbol en la misma velada en la que lo hizo el ya fallecido Kobe Bryant.

Duncan, de 45 años, retirado de la actividad en 2016, se dirigió al bahiense, partícipe de la ceremonia junto al exbase francés Tony Parker, y dijo: "Fue un honor compartir cancha con ustedes. Gracias por su amistad, hermandad y experiencias compartidas".

"No puedo esperar a verlos acá arriba. Y no estar yo", bromeó el jugador 15 veces seleccionado para el All Star Game y dueño perpetuo de la camiseta número 21 de los Spurs.

A lo largo de su exitosa carrera, Duncan fue cinco veces campeón de la NBA -cuatro de ellas junto a Ginóbili-, ganó dos premios MVP de la temporada, fue tres veces MVP en series finales e integrante del mejor quinteto de una temporada en diez ocasiones.

En el mismo acto también fueron reconocidas otras dos leyendas de la NBA: Kevin Garnett y el fallecido Kobe Bryant, representado por su exesposa Vanessa. "Lo conseguiste. Ya estás en el Hall de la Fama. Eres un auténtico campeón", le dedicó.

Luego, al dirigirse hacia los presentes en el estadio Mohegan Sun de Uncasville (Connecticut), Vanessa Bryant admitió: "Me gustaría que mi marido estuviera aquí para aceptar este increíble premio. Él y Gigi se merecen estar aquí para presenciar esto".

Bryant fue uno de los nueve integrantes de la promoción 2020 que hicieron su ingreso en el Salón de la Fama con un año de retraso debido a la pandemia de coronavirus.